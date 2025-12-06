Grupo Lacasa ampliará su fábrica de chocolate de Siero durante cinco años para situar a Asturias como "un polo industrial del cacao"

La empresa asturiana Chocolates del Norte, perteneciente al aragonés Grupo Lacasa, prevé que los trabajos de ampliación de su fábrica del polígono de Meres (Siero), donde 140 trabajadores elaboran turrones, chocolate y pasta de cacao para los populares Lacasitos y Conguitos, se extiendan a lo largo de varias fases que sumarán un ciclo expansivo de unos cinco años.

En la planta de Meres se fabrican cada año unas 800 toneladas de turrones de chocolate, chocolate La Cibeles y pasta con la que posteriormente Lacasa elabora en sus otras tres fábricas del país (dos en Zaragoza y una en Toledo) célebres productos como Lacasitos o Conguitos.

La primera de las fases de ampliación de la factoría de Siero supone la ganancia de 5.100 metros cuadrados gracias al alquiler de una nave adyacente. Si bien estas obras ya se iniciaron el año pasado, con distintos trabajos de actualización y adecuación de las instalaciones, el pasado mes de septiembre comenzó una intervención sobre la envolvente del edificio, según explica a LA NUEVA ESPAÑA el director de la planta, Ángel Gajino.

El planteamiento general de Lacasa respecto a la mejora de la factoría sierense es que se produzca "de forma progresiva, activando cada fase cuando corresponde", según Gajino. Esto significa que "cada actuación se pone en marcha cuando tiene sentido técnico y de mercado, alineando cada paso con la demanda real y con la disponibilidad de recursos", es decir, que no se trabaja con fechas cerradas ni plazos rígidos, sino que cada nueva fase no se iniciará hasta haber ejecutado correctamente la anterior. Con todo, el director de la fábrica señala que, "como marco orientativo", se maneja "un plazo global en torno a cinco años para completar todas las fases". Una estimación siempre sujeta, insisten desde la compañía, a la evolución del mercado y la planificación técnica en cada momento.

Gajino explica que el proyecto no se reduce a crecer en metros cuadrados, sino que se trata de que la fábrica mejore en "diferenciación". Así, las obras reforzarán la capacidad de líneas de producción ya existentes y, además, "abren la puerta a fabricar productos de mayor valor añadido, que hasta ahora resultaban más difíciles de abordar tanto desde Asturias como desde otras plantas del grupo".

"Las necesidades del mercado evolucionan rápidamente, y disponer de instalaciones más actualizadas nos permitirán adaptarnos mejor", asegura el máximo responsable de la factoría.

¿Supondrá este plan un aumento de la plantilla? "Habrá fases en las que será necesario reforzar equipos, pero eso dependerá del ritmo, el alcance y el tipo de tecnologías que incorpore cada etapa, así como la aceptación que tengan los nuevos productos que lanzaremos", se limita a indicar el directivo, aunque también añade que la ampliación genere "oportunidades para el talento local que quiera vincularse a la industria".

Es más, Gajino sostiene que "Asturias tiene un gran potencial para consolidarse como uno de los polos industriales del cacao dentro del grupo, y estas actuaciones nos aportan más flexibilidad y margen para seguir innovando". Porque, según el director de la fábrica, la inversión "está pensada para atender al mercado mundial, no solo el español".

Estas semanas, la fábrica está trabajando a pleno rendimiento, ya que la Navidad es la época del año con mayor venta de chocolates y turrones. No obstante, el directivo de Lacasa advierte de que el contexto global del mercado del cacao "está siendo un desafío para toda la industria" y para la propia compañía, y que "el incremento de precios y la volatilidad del mercado exige mucha prudencia y una gestión muy ajustada".