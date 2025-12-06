La megafábrica de la Zalia necesita el anillo eléctrico: la llegada de Sunwafe solo puede hacerse realidad si Asturias aumenta la capacidad de su red de suministro

La fábrica de componentes de placas solares que Sunwafe quiere establecer en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), en Gijón, sólo puede hacerse realidad si Asturias aumenta la capacidad de su red de suministro eléctrico en el centro de la región, esto es, si pone en marcha el llamado anillo central, cuyo despliegue comenzará el año que viene, según el proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica. Por su parte, los planes de Sunwafe es que su megafactoría, para la que invertirá 670 millones de euros, esté operativa en 2028. Es decir, dentro de dos años el anillo central eléctrico deberá tener la suficiente capacidad para que se cumpla el calendario de la compañía y la fábrica empiece a funcionar.

Sunwafe ya ha solicitado a la Zalia, entidad pública dependiente del Principado, una reserva de suelo de unas 30 hectáreas, el equivalente a 40 campos de fútbol. El fabricante considera este paso como un "hito clave" en su proyecto industrial para Asturias, según afirmó ayer en un comunicado.

Los técnicos de la Zona Logística deben ahora evaluar el proyecto de la empresa, consistente en una gran fábrica de obleas de silicio para células solares, las piezas que a su vez conforman los paneles de energía fotovoltaica. Se trata de componentes muy valiosos para que la Unión Europea aumente su soberanía energética y reduzca su dependencia de China. Sunwafe prevé que en la futura planta gijonesa trabajen unos 2.600 profesionales.

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, señaló ayer que la previsión es que el consejo de administración de la Zalia conceda las 30 hectáreas a Sunwafe "antes de que termine el año".

Un proyecto de esa envergadura requerirá de un intenso abastecimiento eléctrico. Si bien el Gobierno del Principado ya trabaja con E-Redes (filial distribuidora de EDP) en el diseño de una nueva subestación denominada Entrevías y situada junto a la Zalia, y cuya construcción está prevista para 2027, Calvo remarcó ayer que "las necesidades de la Zalia y del resto de la industria de Asturias están vinculadas al desarrollo del anillo eléctrico, y así llegarán". "No es que Zalia tenga que tener una subestación, sino que tiene que haber adónde conectarse", insistió el Consejero.

Por su parte, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, precisó a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA que la subestación Entrevías "es el camino para satisfacer las necesidades iniciales de Sunwafe", pero que el proyecto total "acabará necesitando el desarrollo del anillo central y, especialmente, de una subestación de la red de transporte que forma parte del anillo y que estará situada muy próxima a Zalia". Según Campo, estos elementos están incluidos en el borrador del proyecto del anillo, el cual "atiende satisfactoriamente a las necesidades previstas tanto de Sunwafe como de otros consumidores".

La inversión prevista para el anillo es de 172,8 millones de euros y las actuaciones se irán poniendo en servicio a partir de 2026. La infraestructura no se completará antes de 2029.