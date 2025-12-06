El roscón de Reyes que elabora un conocido obrador asturiano esconde este año viajes a Disney World valorados en 12.000 euros y iPhone 16

Estas Navidades puedes ganar un viaje familiar a Disney World valorado en 12.000 euros o un teléfono iPhone 16 comiendo roscones de Reyes en Asturias. ¿Dónde? En Alimerka. La conocida cadena de supermercados elabora todos los años en sus obradores cientos de roscones, sin duda uno de los dulces más vendidos de la temporada.

En esta ocasión, las roscas incluirán una importante novedad: "El Rascón", un rasca que ofrece premios tan atractivos como un viaje a Disney World, en Florida (Estados Unidos), valorado en 12.000 euros, o tres IPhone 16. En total, hay más de 20.000 euros en juego.

Hasta el 7 de enero

¿Cómo puedes participar? Por cada roscón que compres desde ya mismo hasta el próximo 7 de enero, te darán en caja un "Rascón". Solo tienes que rascar y descubrir si te llevas vales de 10 euros, canjeables hasta el 31 de enero en compras superiores a 40 euros, un iPhone 16 o incluso un viaje a Disney World para dos adultos y dos peques.

Roscón de Reyes de Alimerka / Alimerka

Más de 100.000 euros en vales descuento

No es la única sorpresa que tiene preparada Alimerka estas Navidades para sus clientes. La compañía también ha comenzado (desde el 1 de diciembre) con los "Navidays", que consiste en que por cada compra superior a 50 euros realizada con la tarjeta Alimerka, podrás ganar hasta el 5 de enero más de 100.000 euros en vales descuento, además de tres compras gratis durante un año y tres viajes a Nueva York.

Los vales se entregan directamente en la línea de caja, mientras que para participar en los premios principales es necesario rellenar un cupón y depositarlo en la urna disponible en el establecimiento.

Cupones descuento diarios en la web

Por si fuera poco, desde el 1 de diciembre y hasta Nochevieja, el Calendario de Adviento de Alimerka permite descargar cada día un cupón distintos en la web promocionesalimerka.es, teniendo acceso a importantes promociones.

Modernización de tiendas

A todo ello se suma la inauguración de dos nuevas tiendas en Asturias. En realidad, se tratan de dos reaperturas, tras someter sus locales a una profunda reforma. Ambos establecimientos son ahora "más modernos", incluyen cartelería y etiquetas digitales, y tienen una distribución más funcional. Se tratan del Alimerka situado en la calle Silla del Rey de Oviedo y del supermercado ubicado en la Avenida de Galicia en Vegadeo. "Con esta actuación, avanzamos en nuestro plan de modernización, ofreciendo tiendas más actuales, accesibles y eficientes, adaptadas a las necesidades del día a día", afirma la cadena de supermercados asturiana.