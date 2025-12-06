La sidrería asturiana que esconde una fabada que está dentro del top 3 de la "mejor del mundo": "Una joya de la cocina asturiana"

¿Cuál es la mejor fabada del mundo? Sin duda este manjar asturiano se prepara en multitud de fogones de cocinas de restaurantes o de casas. La Mejor Fabada del Mundo es la que elabora Casa Morán, de Collanzo (Aller) con alubia de Casa Gómez (Tineo) y compango local. Así lo ha determinado el jurado del certamen que acoge Villaviciosa desde hace quince años. El podio lo completaron La Gitana, de Gijón (Asturias), y Sidrería Prida, de Nava (Asturias).

Concretamente, esta última se ha colocado "en el mapa gastronómico mundial", como ellos comparten en sus redes sociales tras recibir este galardón. Se trata de una sidrería ubicada en la villa de Nava, capital de la Comarca de la Sidra, donde se combina la cocina tradicional con un producto cercano y de calidad con una más moderna, pero que en ningún momento pierde la esencia de nuestra tierra asturiana, donde el arte del escanciado está más que presente, así como la Sidra de Asturias y demás productos amparados bajo marcas de calidad de la región. Con un comedor interior y una gran terraza en el exterior, su cocina es tradicional asturiana, apuesta por productos de proximidad y de calidad.

Este restaurante goza de muy buenas valoraciones en las páginas especializadas de Internet. "Un menú de domingo absolutamente espectacular. Una joya de la cocina asturiana. Fui a comer a la Sidrería Prida y salí encantado. Por solo 20 € disfruté de un menú de una calidad difícil de encontrar hoy en día. De entrante, sopa de marisco, casera y sabrosa. De primero, una fabada asturiana deliciosa, con las fabas enteras, tiernas y perfectamente cocinadas, sin deshacerse. Un plato hecho con cariño y con técnica. De segundo, carrilleras tiernas, limpias, sin grasa y con un sabor espectacular y de postre, un arroz con leche casero de verdad, de los que cuesta encontrar. Por si esto fuera poco, incluía una botella de sidra D.O.P., de máxima calidad y escanciada por un camarero profesional como debe ser. Un detalle que dice mucho del nivel del establecimiento. Todo casero, todo abundante, todo bien hecho. Por 20 euros un domingo… una pasada. Un ejemplo de cómo se debe trabajar en hostelería", señalaba un comensal encantado con su vista al establecimiento.

Y, como no puede ser de otra manera, la fabada recibe los mejores elogios. "Hemos venido del fin de semana... Hemos repetido un sitio el viernes y el sábado el viernes el menú del día un espectáculo y el sábado ya más especial..... Un espectáculo súper bien atendidos la fabada brutal nos ha dicho que la mejor de su vida jaja y nosotros el arroz con bogavante brutal y sobre todo la atención como en casa muy muy recomendable precio muy asequible y para repetir"; "Recomendable .La fabada espectacular.Es un sitio tradicional y la comida buena. Pasamos un trato agradable y el precio nos pareció muy bien".