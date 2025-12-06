La tecnológica catalana ByteTravel tendrá su sede asturiana en El Entrego

La compañía tecnológica catalana ByteTravel, especializada en la gestión de visados para turismo y negocios, se instalará en el centro de empresas que la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) tiene en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). La implantación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, se formalizará el próximo día 15 en el edificio entreguín (denominado Sodeco Nalón) con la firma del fundador y consejero delegado de ByteTravel, Axel Serena, veterano inversor y emprendedor del sector tecnológico.

La compañía, con unos 70 trabajadores y sede en Barcelona, ha elegido Asturias como primer territorio de su expansión nacional, y ya está realizando entrevistas para incorporar a su sede de El Entrego a entre 15 y 20 profesionales de alto perfil tecnológico, principalmente ingenieros informáticos con experiencia, a los que prevé remunerar con buenos salarios.

Fundada en 2021, ByteTravel ha crecido notablemente en los últimos años. El año pasado empezó a cotizar en Bolsa, en la plataforma BME Scaleup, ideada para negocios con una probada senda de crecimiento. En el primer semestre de este año, ingresó 7,6 millones de euros, un 59% más que un año antes.

La empresa ya tiene vinculaciones con Asturias, puesto que uno de los miembros de su consejo de administración es el gijonés Pablo Martín, presidente de la tecnológica Izertis. Serena y Martín han colaborado en operaciones empresariales del sector digital.