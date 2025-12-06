La tecnológica catalana ByteTravel tendrá su sede asturiana en El Entrego
La compañía de gestión digital de visados firmará el día 15 su implantación en el centro de empresas Sodeco Nalón, donde tendrá una veintena de empleos
La compañía tecnológica catalana ByteTravel, especializada en la gestión de visados para turismo y negocios, se instalará en el centro de empresas que la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) tiene en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). La implantación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, se formalizará el próximo día 15 en el edificio entreguín (denominado Sodeco Nalón) con la firma del fundador y consejero delegado de ByteTravel, Axel Serena, veterano inversor y emprendedor del sector tecnológico.
La compañía, con unos 70 trabajadores y sede en Barcelona, ha elegido Asturias como primer territorio de su expansión nacional, y ya está realizando entrevistas para incorporar a su sede de El Entrego a entre 15 y 20 profesionales de alto perfil tecnológico, principalmente ingenieros informáticos con experiencia, a los que prevé remunerar con buenos salarios.
Fundada en 2021, ByteTravel ha crecido notablemente en los últimos años. El año pasado empezó a cotizar en Bolsa, en la plataforma BME Scaleup, ideada para negocios con una probada senda de crecimiento. En el primer semestre de este año, ingresó 7,6 millones de euros, un 59% más que un año antes.
La empresa ya tiene vinculaciones con Asturias, puesto que uno de los miembros de su consejo de administración es el gijonés Pablo Martín, presidente de la tecnológica Izertis. Serena y Martín han colaborado en operaciones empresariales del sector digital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”