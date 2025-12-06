"Con las víctimas de violencia de género realizamos un proceso de recuperación personal que les permita desarrollar un proyecto de vida autónoma"

Una situación de urgencia tras una agresión, información sobre los recursos de los que disponen las víctimas de violencia de género o una petición expresa de ingreso en una casa de acogida. Estas son algunas de las demandas que atiende el Servicio de Atención y Emergencias de la Red de Casas de Acogida. Un espacio operativo y disponible en cualquier momento y en el que las mujeres cuentan con profesionales dispuestos a acompañarlas en un complejo proceso de recuperación. Facilitar el desahogo emocional, brindar apoyo, seguridad y escuchar a las víctimas es parte del camino que recorre junto a ellas Noelia Bada, psicóloga de la Casa Malva en Gijón.

-¿Cuál es la labor del servicio de ingreso y emergencias de la red de casas de acogida?

-Todas las demandas que llegan a la Red de Casas de Acogida están centralizadas en el Servicio de Atención y Emergencias de la Red, se reciben principalmente tres tipos de demandas: peticiones de ingreso en una de las casas de acogida de la Red, llamadas de desahogo sobre situaciones de violencia de género y solicitudes de información acerca de la violencia de género y los recursos de los que se dispone. Este servicio se gestiona a través de un teléfono de emergencias que funciona 24h, 365 días y está atendido por personal especializado de la propia Red.

Si hubiera que gestionar el ingreso de una mujer en la Red se llevaría a cabo desde este servicio. Se realizaría una entrevista telefónica con la mujer, para dar la respuesta más rápida y adecuada posible.

-¿En qué situación llegan las mujeres que acuden a ustedes? ¿Con qué dudas o estado emocional acuden?

-La mayoría de las mujeres llegan al recurso en una situación de urgencia, posiblemente después de una agresión, con una carga emocional muy alta y con muchas dudas acerca de las decisiones a tomar en ese momento, por ejemplo, iniciar acciones legales, si no lo ha hecho ya.

Exterior de la Casa Malva, en Gijón / Cedida a LNE

-¿Cómo se determina que una mujer debe ingresar en la Red?

-La petición de ingreso se valora en el mismo momento de la demanda, a través de una entrevista con la mujer que solicita el ingreso, el ingreso lo determina la propia situación de violencia que esté padeciendo la mujer y debe existir voluntariedad para el ingreso por parte de ella misma.

-Como psicóloga ¿qué trabajo realiza con las víctimas de violencia de género?

-En los primeros momentos del ingreso es fundamental facilitar a la mujer el desahogo emocional prestándole escucha, apoyo y seguridad. Al ir avanzando el proceso, se profundiza en el trabajo en autoestima y el manejo de la culpa, la vergüenza, la pérdida y la soledad; se interviene sobre los hechos traumáticos y sus consecuencias, para así completar un proceso de recuperación personal que permita a la mujer desarrollar un proyecto de vida autónoma.

-¿Les cuesta a las víctimas reconocerse como tal y por ende buscar ayuda?

-Efectivamente, no es fácil reconocerse cómo víctima de violencia de género, es muy difícil encajar los sentimientos de amor y miedo hacia la misma persona, que además en estos casos es la pareja. El ciclo de la violencia (Walker, 1975) en el que se desarrolla la relación, se combinan períodos de violencia con períodos de tranquilidad y esto lleva a las mujeres a mantenerse en esa relación con pensamientos disonantes propios de la inseguridad y el temor, que dificultan tener una visión realista de la situación y tomar decisiones desde el empoderamiento.

-Aquellas mujeres que necesiten de su asistencia ¿cómo pueden contactar con ustedes ante una emergencia?

-El Teléfono de Emergencias 112 y el Teléfono Contra el Maltrato 016, contactan y derivan las llamadas de manera inmediata al Servicio de Atención a Ingresos y Emergencias de la Red. Como señalaba anteriormente, este Servicio va a estar operativo y disponible en cualquier momento.