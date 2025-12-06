Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un Vigo en miniatura: así es el pueblo asturiano más navideño del mundo en el que ninguna de sus 48 casas con hórreos y cuadras quedan sin iluminar

El espectacular encendido de esta aldea tendrá lugar este puente con una chocolatada

Iluminación navideña en el pueblo de Aciera

Iluminación navideña en el pueblo de Aciera / Irma Collín

Alejandra Carreño

Aciera, en el concejo asturiano de Quirós, a 40 minutos de Oviedo, se ha ganado el título del pueblo más navideño del mundo. Desde hace unos años, esta preciosa aldea de 37 habitantes y 48 casitas con cuadras, hórreos y paneras se ha convertido en una especie de Vigo en miniatura. No queda ni un solo rincón por iluminar ni decorar.

Todo brilla con luz propia por Navidad: jardines, antojanas, paredes, balcones, arcos de ventanas... Cualquier espacio externo es adecuado para instalar decoraciones, luces y figuras. La magia invade también su gran número de hórreos y paneras, entre ellos uno de los más antiguos de Asturias, que lleva en pie más de 500 años.

Iluminación navideña en Aciera

Iluminación navideña en Aciera / MARA VILLAMUZA

El encendido, este puente

Hasta Aciera se desplazan cada Navidad cientos de personas. Y cada año son más. Muchos repiten, aprovechando que la decoración va cambiando y sumando más luces y decorados. El esperado encendido tendrá lugar este puente de la Constitución, concretamente este sábado a las 18.00 horas. Para la ocasión, los vecinos han preparado una gran chocolatada. Para evitar la masificación de coches de otros años, el Ayuntamiento de Quirós ha facilitado pases a los residentes y ha puesto autobuses lanzadera para el resto de visitantes.

Decorado navideño en Aciera

Decorado navideño en Aciera / Irma Collín

En cualquier caso, visitar Aciera cuando cae la noche es un plan ideal (y gratis) para cualquier día de este puente y de las fiestas de Navidad. En el pueblo hay rivalidad sana por ver quién pone más guapa su casa, convirtiendo Aciera en la ciudad de Santa Claus.

Y de paso, comer cabrito

En el centro de esta pequeña localidad quirosana hay un bar, El Rincón de Aciera, famoso por su cabrito. Detrás de este restaurante está una pareja venida de Tenerife, María Paz Regis Robledo y Gianluca Cuppari, que después de años cerrado decidieron reabrir sus puertas. "Aquí encontramos el lugar perfecto. Buscamos tranquilidad y naturaleza para vivir y al tiempo disfrutar con nuestro trabajo, y encontramos aquí nuestro lugar", aseguró María Paz Regis en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.

Noticias relacionadas y más

Iluminación navideña en Aciera

Iluminación navideña en Aciera / Irma Collín

En su carta, además del cabrito, ofertan gambas al ajillo, ensalada de burrata y tomate, tabla de embutidos, chorizos a la sidra y croquetas de jamón. Entre los principales también está un buen entrecot, hamburguesa o pasta italiana en diferentes acompañamientos, con salmón, gorgonzola, o en boloñesa, carbonara y arrabiata, así como también lasaña. En ocasiones también hay jabalí.

