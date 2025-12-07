Agenda: qué hacer hoy 7 de diciembre en Asturias

Oviedo

"El manuscrito encontrado en Zaragoza"

"El manuscrito encontrado en Zaragoza" (1965), de Wojciech Jerzy Has, es la película que se proyectará a las 19.00 horas dentro del ciclo de cine Radar. Se trata de un largo basado en la novela de Jan Potocki que fascinó a Buñuel, Scorsese y Francis Ford Coppola. Alfonso van Worden, oficial de la guardia Valona, viaja a Madrid para ponerse al servicio del Rey de España. En una de las etapas de su periplo debe atravesar Sierra Morena. Allí le espera un misterio laberíntico que deberá desentrañar y que le embarcará en una aventura sin precedentes en la que encontrará alquimistas, astrólogos y cabalistas, poseídos, demonios, bandidos, gitanos y anacoretas.

Visita guiada al Prerrománico

Con motivo del 40 aniversario de la declaración de los Monumentos Prerrománicos del Naranco como Patrimonio de la Humanidad, Oviedo Turismo organiza un programa especial de visitas guiadas gratuitas durante el Puente de la Constitución. La propuesta busca facilitar que residentes y visitantes se acerquen al valor histórico y patrimonial de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, dos referentes del arte prerrománico europeo. A las 11.00 y 16.00 horas.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge hasta el 14 de diciembre la XXVII Exposición de Coleccionismo Minero, organizada por el Grupo Coleccionista Minero Investigador (GRUCOMI), asociación sin ánimo de lucro con sede en Oviedo integrada por personas aficionadas a la cultura minera y a la filatelia. Cada año, con motivo de la festividad de Santa Bárbara, GRUCOMI celebra una muestra dedicada a la memoria y la divulgación de la actividad minera. En esta edición, que coincide con el 200 aniversario de la promulgación de la primera Ley de Minas.

Dos Ajolotes

La Asociación Artística Dos Ajolotes acoge la exposición colectiva de navidad en el número 1 de la calle Pozos. La muestra cuenta con obras de unos, aproximadamente, veinticinco artistas, que ofrecen técnicas de lo más variadas, desde fotografía a pintura sobre lienzo, cianotipias y acuarelas, entre otras. La exposición colectiva permanecerá abierta un mes, del 30 de noviembre al 30 de diciembre. El horario de apertura de los domingos es de 12 a 14 horas mientras que los jueves y viernes será de 19 a 21 horas.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hoy , se inaugura en Milicias Nacionales el mercado con dulces monacales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, estará el Mercado Artesano y Ecológico en la plaza Mayor.

Asociación Belenista de Gijón

Puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará el documental "Generación Xixón Sound", en el marco de Laboral Cinemateca.

Café Dindurra

A las 13.00 horas, Julia Sariego ofrecerá un concierto.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará un taller familiar de arte floral navideño. Requiere inscripción.

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto del dúo "La Cigarra".

Museo Evaristo Valle

A las 12.30 horas, habrá una visita guiada bajo el nombre "Una primera cita con Evaristo Valle". Además, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Antigua Rula

El horario de la sala de exposiciones es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Navidad en Avilés

El Recinto "NAvilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la Pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, Casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas. La Casa de Papá Noel abrirá de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita. En la carpa de "NAvilés", a las 17.00 horas, se desarrollará el taller "Joyería navideña", dirigido a menores de 6 a 12 años. Las plazas son limitadas. Entrada libre y gratuita. A las 19.00 horas, en el mismo lugar, se celebrará el espectáculo familiar "La magia de la Navidad". Entrada libre y gratuita.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Bosque comestible

A las 12 horas se celebrá, en la calle José Cueto, un taller de observación de plantas y flores silvestre bajo el microscopio. La acvitidad es gratuita y está enfocada para un público familiar.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas._Los

domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición fotográfica en San Juan

Durante toda la jornada, el Espacio Portus (Carretera al Faro, San Juan de Nieva) abre sus puertas para visitar la muestra "Templo y dársena. Anatomía de un proceso", con entrada libre. Horarios: 10.00 a 13.00 horas y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de María Brenn

De 17.00 a 20.00 horas, en La Ventana de la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), puede visitarse la muestra "La ilustración y sus procesos", con obras de la artista gallega María Brenn. Entrada libre y gratuita.

Exposición de acuarelas en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra de acuarelas sobre temas marinos de miembros de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias "AcuarelAstur". Se trata de una treintena de trabajos que reflejan temas o escenas marinas, vistas bajo la óptica de otros tantos autores. La iniciativa es de la Asociación de Amigos del Museo. Se puede visitar hasta el 20 de diciembre, de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

La exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos" es una de las actividades del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Se puede visitar en el palacio de Valdecarzana y está dedicada al músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Cine en Mieres

Mieres acoge hoy la poyección de la película "La marsellesa de los borrachos", de Pablo Gil Rituerto. Habrá una charla-coloquio con la participación del director y con la intervención del Coro Minero de Turón. Será a las 19.30 horas en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Cine en Lena

"Bambi, la venganza", es la película que hoy se proyecta en Lena, en el teatro Vital Aza. Será a las 19.00 horas y el precio de la entrada es de 4,71 euros.

Fiestas de Santa Bárbara en Mieres

Prosiguen y las fiestas de Santa Bárbara, patrona de los mineros, en Mieres. Hoy, a las 12.00 horas habrá sesión vermout, con pasacalles con los grupos L’Artusu y Ruxidera. A las 13.00 horas, picadillada, y a las 19.30 horas, actuación musical a cargo de DJ Masid. Todas las actividades serán en el parque Jovellanos.

Jornadas gastronómicas del pote en el valle de Turón

Nueve establecimientos participan hasta el 8 de diciembre en las jornadas gastronómicas del pote del valle de Turón. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional.

Siguen las jornadas gastronómicas de la Fabada en La Felguera

Prosiguen las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera (Langreo). Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán diariamente este plato, hasta el día 14 de diciembre. Habrá además actividades complementarias. De 11.00 a 15.00 hay mercado artesano en el parque Dolores F. Duro. A partir de las 11.00 será el concurso de fabada. Y a las 12.00 habrá una visita teatralizada.

Fiestas de los pimientos rellenos en Blimea, San Martín

San Martín del Rey Aurelio sigue de fiesta gastronómica. Esta vez le llega el turno a Blimea, con sus jornadas de los pimientos rellenos. El menú puede degustarse en cinco establecimientos. Hoy además habrá mucha fiesta. A las 23.00 horas habrá verbena con el grupo "Waykas".

Jornadas culinarias de la matanza en el concejo de Caso

Siete restaurantes del concejo de Caso ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza: sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero. Todo ello por 30 euros.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Recogida de alimentos en Laviana

El Ayuntamiento de Laviana se ha unido a la campaña del Banco de Alimentos de Asturias, que cada año impulsa una gran recogida de alimentos antes de la Navidad. Tal y como indican, los alimentos y productos que más se necesitan son aceite, alimentos infantiles, leche, conservas, legumbres y en general, cualquier otro tipo de producto no perecedero. La entrega de los alimentos puede realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en la Pola. Su horario es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Además, los jueves abre por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego (horario de noviembre a febrero)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición de óleos en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.