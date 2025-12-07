Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aluvión de visitantes en las jornadas de puertas abiertas en la Junta

Un grupo de visitantes, ayer, en la Junta General. | MIKI LÓPEZ

A. G.-O.

Oviedo

La Junta General del Principado abrió ayer sus puertas para celebrar el aniversario de la Constitución. Desde primera hora de la mañana, numerosos visitantes se acercaron a la que es considerada la "casa" de todos los asturianos para conocer sus secretos y recorrer desde la Sala Constitución (antiguo salón de plenos), hasta el hemiciclo, la sala Argüelles, el salón Europa y pasando por el despacho del Presidente de la Cámara, Juan Cofiño, que ayer estuvo ausente al encontrarse en Madrid participando en los actos institucionales.

Las puertas de la Junta se mantendrán abiertas hasta el lunes, inclusive, en horario de 10.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Los grupos acceden al Parlamento asturiano cada media hora. Como novedad, este año podrán ver una exposición de pintura de la asociación de personas con discapacidad Fasad.

