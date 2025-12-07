Díaz Lago, un ejemplo de "compromiso y lealtad"

Un profesional "incuestionable, dedicado y comprometido". Con estas palabras describió ayer el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, al que hasta ahora ha sido gerente de la institución académica, José Antonio Díaz Lago, quien se retira del cargo después de tres intensos años de trabajo. Villaverde quiso subrayar no solo su "valía técnica y su trayectoria", sino también la actitud con la que Díaz Lago asumió el reto de "volver a la gestión universitaria en un momento especialmente complejo para la institución".

"José Antonio ha contribuido al avance de la institución de una manera que le agradezco profundamente porque no tuvo ninguna duda cuando yo le invité a incorporarse de nuevo a la gestión universitaria", expresó el Rector. Su regreso se produjo en 2022, cuando asumió el puesto en sustitución de Pilar Manero, retomando así su vinculación con la Universidad de Oviedo tras varios años en otros ámbitos de la Administración pública.

Díaz Lago, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta además con un máster en Dirección Financiera y Control por EAE. Funcionario de carrera del Estado en el cuerpo técnico de Hacienda, ha desarrollado una trayectoria amplia y diversa dentro de la gestión pública. Fue director regional de Economía durante el Gobierno de Sergio Marqués, jefe del servicio de Presupuestos en la Consejería de Hacienda y jefe de estudios del Consejo Económico y Social. También desempeñó, entre marzo de 2012 y octubre de 2018, el puesto de director económico-financiero y de control en la empresa pública Hunosa, donde adquirió una amplia experiencia en planificación, control presupuestario y gestión financiera en entornos complejos.

Su figura, destacó Villaverde, representa "un perfil de servidor público que cada vez escasea más", caracterizado por una "enorme vocación de servicio" y una disposición constante a ofrecer su conocimiento y profesionalidad al bien común. El rector insistió en que Díaz Lago es, además, un profesional "generoso", alguien que "acepta el lugar en el que la vida le ha ido colocando a lo largo de los años y lo ha hecho siempre con bonhomía y entrega".

El vínculo de Díaz Lago con la Universidad de Oviedo no era nuevo hace tres años. Su primera etapa como gestor universitario tuvo lugar entre los años 2000 y 2008, durante el rectorado de Juan Vázquez. Este lo recuerda como un profesional "eficaz en la gestión y leal en lo personal", y destaca dos contribuciones esenciales de aquel periodo. Por un lado, la puesta en orden y la mayor transparencia de las cuentas universitarias, un proceso en el que logró sanear el déficit presupuestario heredado. Por otro, su capacidad para dialogar y alcanzar acuerdos que, en palabras de Vázquez, fueron "históricos", con el personal de la institución. "A mí me dio tranquilidad y confianza, y siempre he creído que fue un acierto pleno apostar por él como gerente", subrayó el exrector.

Esa misma valía profesional quedó patente también en su segunda etapa al frente de la gerencia. Bajo su dirección se lograron avances significativos en la definición de modelos de financiación tanto para centros e institutos universitarios como para los departamentos, un aspecto clave para la estabilidad y la planificación de la actividad académica. "Por primera vez en la Universidad de Oviedo, los presupuestos se aprueban antes de que termine el año", destacó Villaverde, señalando que esta mejora en la gestión presupuestaria ha permitido iniciar con mayor anticipación y eficacia la actividad económica de la institución cada ejercicio.

Con su marcha, la Universidad de Oviedo pierde a un gestor con una larga experiencia y un profundo conocimiento del funcionamiento interno de la administración pública. Sin embargo, su legado queda reflejado en los avances alcanzados y en el reconocimiento unánime tanto de los equipos con los que trabajó como de quienes han valorado su profesionalidad, su talante y su compromiso con la institución. "Es un ser humano absolutamente excepcional", finalizó Villaverde.