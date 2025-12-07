El dueño de Arcelor deja el Reino Unido por la fuerte carga fiscal
S. B.
Lakshmi Mittal, dueño de la multinacional del acero ArcelorMittal, ha decidido abandonar el Reino Unido por la carga fiscal para las grandes fortunas, incrementada en los últimos meses por el Gobierno del laborista Keir Starmer. Según una información de "El Confidencial", los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) muestran que 992.000 ciudadanos británicos abandonaron su país entre 2021 y 2024, casi el triple de lo estimado previamente, la inmensa mayoría por motivos fiscales. Solo en 2024 se marcharon 257.000, frente a los 77.000 calculados inicialmente. La emigración neta es ya de 114.000 ciudadanos británicos, una cifra que no se veía desde la década de 1980. La cifra no ha parado de aumentar desde el "brexit" y las consiguientes medidas relacionadas con los impuestos.
La marcha de Mittal, con factorías en Asturias, se enmarca dentro de "la fuga de millonarios" que registra el Reino Unido en el último lustro y que se ha acelerado desde que Starmer se convirtió en primer ministro hace año y medio. Según los expertos, este fenómeno avanza a un ritmo que no tiene comparación en el mundo desarrollado. En 2023, Reino Unido perdió 10.800 millonarios netos, y las previsiones para este año apuntan a 16.500 salidas, una cifra que sitúa al país como el mayor perdedor de grandes fortunas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”