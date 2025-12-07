El dueño de Arcelor deja el Reino Unido por la fuerte carga fiscal

Lakshmi Mittal, dueño de la multinacional del acero ArcelorMittal, ha decidido abandonar el Reino Unido por la carga fiscal para las grandes fortunas, incrementada en los últimos meses por el Gobierno del laborista Keir Starmer. Según una información de "El Confidencial", los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) muestran que 992.000 ciudadanos británicos abandonaron su país entre 2021 y 2024, casi el triple de lo estimado previamente, la inmensa mayoría por motivos fiscales. Solo en 2024 se marcharon 257.000, frente a los 77.000 calculados inicialmente. La emigración neta es ya de 114.000 ciudadanos británicos, una cifra que no se veía desde la década de 1980. La cifra no ha parado de aumentar desde el "brexit" y las consiguientes medidas relacionadas con los impuestos.

La marcha de Mittal, con factorías en Asturias, se enmarca dentro de "la fuga de millonarios" que registra el Reino Unido en el último lustro y que se ha acelerado desde que Starmer se convirtió en primer ministro hace año y medio. Según los expertos, este fenómeno avanza a un ritmo que no tiene comparación en el mundo desarrollado. En 2023, Reino Unido perdió 10.800 millonarios netos, y las previsiones para este año apuntan a 16.500 salidas, una cifra que sitúa al país como el mayor perdedor de grandes fortunas.