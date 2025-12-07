Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: "Cuidado con hacerse selfies, no salgas a navegar..."

"Cuidado con hacerse selfies en zonas peligrosas". Es la alerta que ha lanzado Emergencias de Asturias (el 112) a la población que vive preferentemente en localidades costeras. ¿El motivo? Un nuevo temporal, que traerá rachas de viento muy fuertes y oleaje. El peor día, no obstante, ya pasó: fue este sábado, jornada en la que se registraron rachas próximas a los 100 kilómetros por hora en la Cordillera y se activó la alerta naranja.

El vendaval y la mala mar volverá este martes, con una alerta amarilla activada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, el aviso afecta a todo el litoral de la región por oleaje, y a la zona de la Cordillera y los Picos por vientos "muy fuertes" hasta las 14.59 horas. Ante ello, Emergencias pide extremar la precaución con los selfies, consciente de que muchas veces los propios asturianos y los turistas lo hacen en sitios peligrosos, paseando muy cerca del mar o al borde de acantilados. De hecho, ya hubo varias desgracias de este tipo.

La desgracia doble de 2024

La más reciente fue doble en marzo de 2024. Dos turistas que pasaban las vacaciones de Semana Santa en Asturias, un británico y una madrileña perdieron la vida, tras ser arrastrados al mar por sendas olas en los espigones de San Esteban (Muros de Nalón) y de Cudillero, respectivamente. Ambos se encontraban observando de cerca el temporal cuando sucedió el fatídico desenlace, por golpes de mar coincidentes en el tiempo en ambas localizaciones. La Agencia Estatal de Meteorología había decretado la alerta naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en toda la cornisa cantábrica, coincidiendo con la borrasca "Nelson".

Además de evitar selfies en estas zonas, el 112 pide "no salir a navegar y comprobar el amarre de la embarcación" y "no acercarse a zonas afectadas por los fuertes vientos".

Pronóstico del tiempo

Para este domingo y el lunes, último día del puente festivo, no hay alerta meteorológicas activadas, aunque mañana se prevén rachas fuertes de viento sur en la Cordillera. De hecho, las máximas alcanzarán los 20 grados. El pronóstico para este lunes es el siguiente: "Cielos nubosos y cubiertos. No se descartan brumas y nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Probables precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde más frecuentes e intensas en la mitad occidental de la Comunidad. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos, más acusado en las máximas del interior oriental. Vientos de sur, moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la Cordillera y flojos o moderados en el resto".