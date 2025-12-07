La Guardia Civil empieza a vigilar a los asturianos que tengan bicicletas eléctricas: el papel que deben contratar desde 20 hasta 150 euros anuales si no quieren ser sancionados

Llegan cambios en 2026 para los propietarios de bicicletas y patinetes eléctricos. Una medida que parece que agrada a los usuarios. El 93,3% de los ciudadanos se muestra a favor de que los usuarios de bicicletas eléctricas y patinetes tengan obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, según los datos del último Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de renting y movilidad del grupo BMW.

La reciente aprobación en las Cortes de la Ley de Seguros de Automóviles, que introduce el concepto de vehículo personal ligero, establece la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) a partir del 2 de enero de 2026. Este seguro cubrirá los daños a terceros, defensa jurídica y asistencia sanitaria.

Dentro del estudio, el 72,1% de los ciudadanos defienden esta medida de manera general, un 18,8% únicamente si circulan por ciudades y vías o solo para mayores de edad, en un 2,4%. Por su parte, apenas un 6,7% de los encuestados rechaza esta medida.

"El amplio respaldo detectado por el Foro de Movilidad pone de manifiesto que la ciudadanía reclama más seguridad, regulación y adaptación de las ciudades a las nuevas formas de movilidad. La proliferación de VMP en los últimos años, unida a la falta de infraestructuras adecuadas, ha intensificado este debate", defiende la compañía.

Para el Foro de Movilidad, el apoyo es unánime en casi todos los grupos de edad: desde los más jóvenes (18 a 24 años), donde más del 91% defiende el seguro obligatorio, hasta los mayores (55 a 65 años), que son los más favorables con un 96% de respaldo. En los tramos intermedios de edad (25 a 54 años) el consenso se mantiene en torno al 92-93%.

La misma tendencia se observa en el análisis por género, donde se repite la unanimidad: el 93,6% de las mujeres y el 92,9% de los hombres coinciden en la conveniencia de esta regulación.

Todo ellos se debe a la entrada en vigor de la Ley 5/2025, la cual apunta que "existen, además, modelos de bicicletas con pedales y motor auxiliar al pedaleo que pueden superar los 45 km/hora. Por ello, en aras a proteger a las víctimas de los accidentes de circulación, se ha considerado conveniente seguir exigiendo a los propietarios de estos vehículos la suscripción del seguro obligatorio de vehículos a motor. Para los vehículos que antes de la entrada en vigor de esta ley no tenían la consideración de vehículos a motor y que, de acuerdo con lo previsto en esta ley, pasan a ser considerados vehículos a motor, se establece un periodo transitorio de seis meses para suscribir el seguro obligatorio de responsabilidad civil de la circulación de vehículos a motor".

Quedan excluidas, por lo tanto, "los ciclos o las bicicletas de pedales con pedaleo asistido equipadas con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 w, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear".

El precio de un seguro de responsabilidad civil para bicicletas eléctricas varía mucho según las coberturas, pero puedes encontrar opciones desde unos 20 euros al año para lo básico hasta más de 100-150 euros anuales por pólizas completas con robo, daños y asistencia. La sanción por carecer de este tipo de seguros puede ascender hasta los 1.000 euros.