Lo que les quita el sueño a los trabajadores autónomos asturianos: hablan los protagonistas de un sector en pie de guerra.

El sueño de la sierense Cristina González-Escandón era vivir de sus creaciones de joyería. El del ovetense Jaime Fanjul ejercer de veterinario y dedicarse al cuidado de los animales. Y el del veigueño José Yanes prolongar la vida del comercio centenario que habían regentado su madre y su abuelo para seguir viviendo en su pueblo. Los tres han hecho realidad su sueño convirtiéndose en autónomos. No se arrepienten. Pero ser autónomos les quita ahora el sueño.

El pasado domingo cerca de 6.000 autónomos asturianos se manifestaron por las calles del centro de Oviedo tras una pancarta en la que se leía "Autónomos asfixiados, ¡basta ya!". La protesta fue convocada por la recién nacida Plataforma por la Dignidad de los Autónomos al margen de organizaciones políticas, sindicales y sectoriales. "Para nada esperábamos ese éxito de la manifestación. Daba vértigo", reconoce el ovetense Eduardo Cosmea, portavoz en Asturias de esta plataforma nacional que ha logrado aglutinar, de la noche a la mañana, el descontento del sector.

Los autónomos, poco asiduos a las manifestaciones, son conscientes de su capacidad de presión y ahora parece que están dispuestos a ejercerla. "El apagón eléctrico que vivimos este año fue muy fuerte, pero si los autónomos decidimos apagar, ahí sí que se va a notar", expresa con rotundidad Ana Rodríguez, propietaria de un centro de bienestar y belleza de Gijón al que ha ido amoldando a las dificultades. "El día uno de cada mes sabes los gastos fijos que tienes, pero no los ingresos. Una baja o un día que no abras por un problema supone no tener ingresos", explica Ana Rodríguez, que ya no tiene trabajadores a su cargo. "Hace unos años tenía dos establecimiento y un equipo, pero tuve que ir recortando hasta quedarme sola. Con los ingresos y los gastos no quedaba dinero para pagarle a un profesional lo que merece", detalla la gijonesa, que añade que para cubrir su pensión tiene un segundo trabajo por cuenta ajena.

Según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes al pasado noviembre, en Asturias hay 70.001 afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos. Son 2.442 menos que hace cinco años. Muchos sueños rotos. Y entre los que siguen. ¿Qué les quita el sueño?

Javier Titos es propietario de la tienda Ecoyedra, ubicada cerca la plaza de abastos de Mieres. Percibe el clima de crispación del sector, si bien no comparte todas las quejas. Él censura lo que considera "el gran problema invisible" de los pequeños negocios: la burocracia. Titos, que no tiene empleados, asegura que el papeleo es hoy "el mayor obstáculo para sobrevivir" como autónomo. "El tiempo que perdemos con trámites es insoportable. Tienes que ir de un lado a otro, presentar papeles, volver… y al final dependes de una asesoría porque no puedes hacerlo tú, no por falta de ganas, sino porque no tienes horas", explica Titos. Subraya que muchos profesionales del sector ni siquiera pueden asumir los costes de disponer de un gestor.

El autónomo mierense considera que los impuestos no son el núcleo del problema y le parece bien la cuota a la Seguridad Social proporcional a la facturación. No obstante, cree que la cuota mínima debería ser "aún más baja" para quienes tienen ingresos muy reducidos. "El problema es que si pagas poco te queda una jubilación ridícula. Hay que reconocer que estamos menos protegidos que los trabajadores por cuenta ajena", señala antes de criticar también el trato desigual frente a las grandes compañías. "Fiscalmente salen mucho más beneficiadas que nosotros. Pagan menos en proporción y además compiten con un poder de compra que no podemos igualar", lamenta. A su juicio, este desequilibrio "es lo que realmente lastra al pequeño autónomo".

Sheila González es una autónoma corverana que regenta un negocio de puericultura y juguetes en Las Vegas. Coincide con el mierense Javier Titos en resaltar las "trabas administrativas". "Hay mucha burocracia para todo y las nuevas medidas que quieren aplicar no lo alivian", destaca. Pone como ejemplo el Verifactu, el programa informático obligatorio de control de la facturación cuya implantación ha retrasado un año Hacienda tras las protestas de los empresarios y autónomos. "Se supone que mandas las facturas en tiempo real a la Agencia Tributaria, pero tienes que seguir haciendo las trimestrales igual que antes, pero ahora pagando por un programa de gestión más caro", afirma la comerciante corverana.

Sheila González introduce también en su lista de preocupaciones el denominado "paro de los autónomos", que considera muy mejorable. "Yo ya era autónoma antes de regentar la tienda y cuando dejé el anterior trabajo no tuve derecho a nada, son tan exigentes los requisitos que pocos o casi nadie los cumple. No conozco a alguien que lo haya cobrado", indica. La corverana reconoce que no hay una solución única para un colectivo tan heterogéneo como el de los autónomos, pero cree "que la administración debería facilitar trámites y quitarnos cargas para poder dedicarnos a lo nuestro", apunta antes de añadir que le encanta el trabajo que hace en su tienda de Las Vegas y que aspira a seguir al frente muchos años. Sin embargo, remarca que su condición de autónoma "no tiene punto de comparación con el de ser asalariada, con vacaciones y demás derechos". Por eso no se ve jubilándose de autónoma.

En Oviedo, Elena Rodríguez heredó la floristería familiar. Como ella misma dice, "no quedó otra opción". Vive "pegada al teléfono" porque "las muertes no avisan" y siempre tiene que estar alerta por si tiene que cubrir algún acto funerario. "Ahora mismo, las subidas de precio de los proveedores están muy por encima de las subidas que nosotros podemos aplicar a los productos que ofertamos al público. El margen es mínimo. Si subes el precio hasta donde realmente correspondería, no venderíamos nada", asegura Elena Rodríguez, que regenta Flores Ana.

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias, ATA Asturias, elaboró recientemente un informe sobre la situación del comercio en el Principado. Destaca que en diez años esta actividad ha perdido a uno de cada cinco comerciantes. En concreto se ha pasado de 17.498 comerciantes en octubre de 2015 a 13.883 a cierre de octubre de 2025, lo que supone una pérdida del 20,7%. Son 3.615 sueños rotos. "Todos los autónomos y sus negocios en general, pero el comercio en particular, son garantes de tradiciones y generan una fijación de la población a las zonas rurales que es muy importante y que no podemos perder", destaca Patricia Oreña, presidenta de ATA Asturias.

La vida de los pueblos

José Yanes es la tercera generación de una popular saga de comerciantes de Vegadeo. Su abuelo Leonardo Fernández, sastre y tamborilero, fundó un comercio de corte y confección que bautizó como Las Tres Bes y que después regentó su madre, Josefina Fernández. A punto de cumplir un siglo de historia, el negocio sigue abierto en Vegadeo y Yanes reivindica el valor del pequeño comercio, al tiempo que pide más facilidades para los autónomos.

"Las pequeñas tiendas damos vida a los pueblos", sostiene Yanes, popularmente conocido como “Bala”. Cuenta que desde que su abuelo abrió la tienda muchas cosas han cambiado, sobre todo las exigencias al comerciante. "Solo pido que no nos pongan trabas, que no estén todo el día mareando con nuevas normativas", apunta antes de nombrar el Verifactu, el último quebradero de cabeza.

Más que una tienda, Las Tres Bes es un centro social, un negocio de los de antes, donde se sigue fiando y se confía en el vecino. Mientras que "Bala" comenta su situación, una mujer se lleva dos camisetas y un pantalón para que su marido se los pruebe en casa. "Ya me pagarás", dice el dueño. "A mí me gusta esto, pero es un trabajo muy atado. Estás 16 horas al día, aunque cierres la puerta siempre tienes algo que hacer. Llevo más de treinta años sin vacaciones y sin coger una baja", relata Yanes, que indica que desde la pandemia la cuota de autónomos ha subido mucho. Ahora paga 932 euros al mes y cuenta con una empleada en la tienda. No se queja de las ventas pero, añade, se logran a base de tener "mucho fondo de armario" y dedicar mucho tiempo a las promociones, sobre todo en las redes sociales, donde Yanes es popular por sus vídeos con un toque de humor.

Del occidente de Asturias, al oriente. Estrella Allende, de Cangas de Onís, también suma 30 años como autónoma y también vive del comercio. A menudo se siente como una "recaudadora", porque de todo lo que ingresa, de mano, tiene que pagar un 36%: 15% de IRPF y 21% de IVA. Gastos aparte. De ahí que tuviera claro que nunca aconsejaría a su hija ser autónoma. Es funcionaria.

Estrella Allende, con tiendas en Ribadesella y Villaviciosa, asegura que los autónomos adelantan mucho dinero para hacer la inversión y, en cuanto abren, pagan también "mucho". "Mucho riesgo y mucho trabajo; es el mundo del autónomo", comenta. Propietaria de las tiendas de decoración Te con Naranja, sostiene que las cuotas son "altas, sobre todo si se comparan con las que hay en otros países de Europa". Conclusión, "que deberíamos ser europeos para todo, no solo para lo que conviene". Le parecen "muy bien" las manifestaciones de autónomos de la semana pasada y añade que "deberían hacerse más".

Menos hosteleros

El sector turístico no deja de crecer en Asturias. Aumenta el número de asalariados (un 3,3% en el último año, según datos de Ministerio de Industria y Turismo ), pero el de autónomos no para de descender (un 0,6% en el último año) porque cada vez tienen más peso los grandes grupos empresariales. Quedan 8.845 autónomos del sector en Asturias.

Emilio Rubio es dueño de la sidrería La Montera Picona de Ramón y cuenta con trece empleados en su local de Gijón. "Aunque te pueda la presión y las ganas de dejarlo ves que hay muchas familias que dependen de ti", asume el hostelero, que destaca la importancia de los autónomos. "Somos básicos para la generación de empleo y, aun así ,la presión fiscal sigue subiendo", exclama. Rubio señala que las ayudas escasean y que cada pocos meses tiene que adaptarse a nuevas normativas. "Nos obligan a gastar dinero para adaptarnos a unas leyes que no generan beneficios", explica. "Da la sensación de que sobramos, cuando somos los que sostenemos el país a base del pago de impuestos", asegura.

Más allá del comercio y la hostelería, las preocupaciones de los autónomos son similares. El veterinario Jaime Fanjul exploró diferentes opciones a la hora de abrir las puertas de una clínica veterinaria en Oviedo, pero acabó decantándose por hacerse autónomo siguiendo los consejos de sus asesores, que le aseguraban que "era la alternativa legal más lógica". Reconoce que dedica muchas más horas al trabajo de las que figuran en el horario de su establecimiento: Clínica Veterinaria Los Prados. Hay muchos días en los se queda a comer allí porque tiene animales ingresados o temas de papeleo que resolver. "Propondría cambios en todos los sentidos. Actualmente, los autónomos no tenemos ningún tipo de apoyo por parte del Estado", asegura Fanjul. "En otros países de Europa, trabajan con un IVA especial. Y a nivel laboral estamos completamente indefensos y, encima, tenemos mucha menos pensión que un trabajador asalariado. Debería haber un cambio general", plantea Fanjul.

"Yo siempre digo que la primera semana del mes trabajo para pagar facturas. El resto ya empieza a ser para mí", destaca por su parte Raúl Blanco, que abrió hace ocho años y medio una clínica de fisioterapia en Avilés. Tenía 24 años y tomó la decisión después de casi un lustro trabajando en Francia. "Lo que no me imaginaba era que la burocracia iba a ser la que es", lamenta este autónomo, también líder de la Asociación de Comercio, Servicios y Hostelería "Disfruta Carbayedo", para quien la presión fiscal a la que están sometidos los trabajadores por cuenta propia es "un exceso". "Somos una clase trabajadora que representa a un porcentaje altísimo de la población activa de este país, y lo que llevan haciendo los últimos años en España, especialmente este Gobierno, es descargar sobre nosotros todas las medidas fiscales", clama. "Tienen que darse cuenta de que muchas veces somos un sector sin horario, que nos llevamos el trabajo a casa, que cada día cerrado por vacaciones o enfermedad es un día de pérdidas… Se vio muy claro con el covid lo que es una ciudad sin autónomos y todo lo que aportamos", señala.

Blanco afirma que el descontento entre los autónomos es generalizado. "Como presidente de ‘Disfruta Carbayedo’ me encuentro con que todos los socios tienen las mismas quejas. Todos padecemos subidas de los recibos, subidas en alquileres, en suministros… Para nosotros no es tan fácil repercutir esos incrementos a los clientes, por lo que esta situación lleva, desgraciadamente, a cierre de negocios", lamenta.

Incertidumbre y satisfacción

Pese a todo, siguen surgiendo emprendedores. Hace un año que Cristina González-Escandón abrió en La Fresneda (Siero) una joyería, Quimera, donde cada una de las piezas que vende está diseñada por ella. No es lo más complicado de su negocio. "Ser autónoma significa vivir en una constante incertidumbre", señala esta joven que sobre su espalda lleva desde la producción hasta las ventas, pasando por la atención al cliente, las gestiones y los imprevistos. "Si tú no estás, nada avanza", destaca.

En opinión de esta sierense, las cuotas que tiene que pagar por ser autónoma son "demasiado altas para la inestabilidad que tenemos" y, además, "no se ajustan a la realidad de nuestros ingresos". Siente que no tiene los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena. "Cotizamos mucho y apenas tenemos protección ante bajas, descansos o vacaciones, y no hablemos de la jubilación, que es irrisoria". A cambio, "tenemos que adelantar impuestos, cumplir muchísimos plazos, justificar cada uno de los gastos y asumir todos los costes del negocio".

González-Escandón compagina su negocio con el cuidado de sus dos hijas y señala que por ser mujer emprendedora no tiene más ventajas. "Las ayudas son escasas y no compensan la carga familiar y laboral que solemos asumir", apunta. Con todo, cree que el hecho de ser autónoma también le da alguna ventaja. "Tienes más libertad y la satisfacción de construir algo propio". Por eso, considera que emprender merece la pena "porque trabajar en lo que amas no tiene precio", aunque reconoce que "sería mucho más sostenible con un sistema más justo que valore todo lo que arriesgamos".