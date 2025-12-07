Una pareja de menos de 25 años compra una casa de "más de 40 años abandonada" en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, "cualquier consejo es bienvenido"

"Somos Gabi y Tomás y hemos comprado una casa en ruinas que llevaba más de 40 años abandonada. Para muchos era una idea demasiado loca… para nosotros, la oportunidad de cumplir un sueño. Queremos devolverle la vida con nuestras propias manos y que vosotros seáis parte de este viaje. Vamos a ir subiendo la reforma y todos los problemas que vayan surgiendo por el camino. Acompáñanos en esta aventura de transformar una ruina en un hogar!".

Así era el primer post en Instagram de esta pareja de jóvenes que decidía iniciar una aventura única, compartirla con sus seguidores y apostar por transformar, a través de su esfuerzo, la casa de sus sueños. La vivienda en cuestión se encuentra en Doiras, junto a un espectacular embalse, en el concejo de Boal, y, según cuentan sus compradores, llevaba 40 años abandonada. Ventanas rotas, paredes caídas, vigas podridas... Y hasta murciélagos y ratas en su interior. Sin tener mucha experiencia en bricolaje y obras y "aún menos presupuesto", Gabi y Tomás iniciaron hace unas semanas la reforma, o como ellos mismos lo llaman, "el mayor reto" de sus vidas.

Pero reformar la parte solo es parte de su día a día, no es algo a lo que se dediquen a tiempo completo. Este reto, piensan los jóvenes, también es una oportunidad para contar al mundo su aventura. Por eso, han creado una cuenta en Instagram (@manostotheobra) en la que relatan vídeo a vídeo los pasos que van dando en la reforma. "Es un proyecto de largo plazo que compaginamos con nuestros trabajos, viajando desde la otra punta del país y sacando tiempo de donde no lo hay. Lo hacemos con ilusión, ganas de mejorar y mucho esfuerzo. Porque que sabemos que cada sacrificio valdrá la pena", relatan.

Hasta la fecha, su cuenta de Instagram ya ha alcnzado los 234.000 seguidores. "Quién nos iba a decir que dos meses de reforma podían cambiar tanto las cosas. Hoy solo queríamos parar un segundo y contaros lo que estamos sintiendo. Ya somos más de 200.000 personas aquí, algo que todavía nos cuesta asimilar. Estamos compaginando nuestros trabajos a jornada completa, horas de carretera, una reforma en la otra punta de España, grabar, editar, documentar cada paso… y aun así sentimos que somos unos auténticos afortunados. Afortunados porque cada mensaje, cada palabra de ánimo y cada persona que se ha acercado a echar una mano nos recuerda por qué hacemos todo esto. Nos emociona ver que tanta gente seguís cada avance como si fuera vuestro. Gracias de verdad por estar ahí y por sostenernos incluso cuando no damos más. Esto es solo el comienzo. Prepararos, porque se vienen cosas", anunciaban hace apenas una semana.

En su página de Instagram la pareja no solo muestra la evolución de la casa, sino que dan consejos a futros compradores de viviendas abandonadas. "Si estás pensando en comprar una casa abandonada… PARA. Mira este carrusel antes. Después de un mes reformando la nuestra en Asturias, hemos aprendido que hay cosas que no te cuenta nadie y que pueden arruinarte la compra (o la reforma). En este carrusel te dejamos las 10 preguntas que TIENES que hacer sí o sí antes de comprar una casa vieja o rural: acceso, fibra, estructura, tejado, carcoma, conexión a agua/luz… algunas ojalá las hubiéramos sabido antes. Esta reforma nos está enseñando muchísimo y queremos que no os timen".

Durante este primer mes de reforma, Gabi y Tomás han "limpiado la casa a fondo, tapando agujeros, descubriendo zonas ocultas, desbrozando toda la parcela y levantado el suelo del salón con nuestras propias manos". "Aún queda mucha historia por construir, ya que esto no ha hecho más que comenzar", rematan en su último vídeo. Los jóvenes prometen compartir también con sus seguidores (el número no para de subir) cómo conseguir financiación y cómo buscar casas abandonadas como la suya. Su proyecto de vida, reconocen finalmente, quizá sí sea un poco loco.