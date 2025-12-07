Las razones por las que Asturias acaba el año con despidos en varias empresas clave: cada una tiene las circunstancias propias de su sector

La recta final del año, con las calles iluminadas por las luces de Navidad y la mayoría de los ciudadanos preparando regalos y celebraciones, no está siendo especialmente festiva para varias empresas con actividad en Asturias que preparan ajustes de plantilla. Algunos más dolorosos, otros no tan drásticos. Pero lo indudable es que en las últimas semanas y meses se han precipitado varios anuncios de expedientes de regulación de empleo (ERE) en compañías destacadas como Ence, Telefónica o Windar, amén de otros ya conocidos como el de Duro Felguera. En total suman unos 400 puestos suprimidos, si bien en algunos casos las cifras revelan posiciones de partida que todavía tienen por delante un período de negociación. A ello hay que añadir también recortes temporales como el que ya aplica ArcelorMittal.

Cada empresa tiene las circunstancias propias de su sector, por lo que no cabe englobar esta serie de despidos bajo un único fenómeno. No obstante, sí existe un mar de fondo común en lo que atañe al sector industrial, lo cual está pasando factura a compañías clave en Asturias como Arcelor, Windar o Ence. No obstante, incluso cada una de estas empresas atraviesa las dificultades específicas de su actividad.

El pasado miércoles, la dirección de Ence, compañía de producción de pasta de celulosa y energía, rompió las negociaciones con el comité de empresa en torno al proceso de despido de 97 trabajadores de la fábrica de Navia. El motivo del desencuentro ha sido las condiciones de salida propuestas por la empresa para 29 profesionales de mayor edad. De momento, Ence no ha comunicado qué pasos dará tras la ruptura de las conversaciones, pero desde la parte sindical prevén que la compañía acometa un ERE obligatorio para el casi centenar de afectados.

Otro proceso en marcha es el de Telefónica, este a escala nacional, con alrededor de 6.000 profesionales llamados a abandonar la multinacional. En Asturias, según fuentes sindicales, habría 86 afectados, esto es, más de la mitad de los 162 profesionales que tiene la compañía en la región, repartidos en tres filiales: Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

Todos esos trabajadores acumulan al menos 30 años de trayectoria en la "teleco" y el ERE se centrará en incentivar las salidas de los profesionales de más edad. Así, por ejemplo, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971, la empresa ofrece el 68% del salario hasta que cumplan 63 años y el 38% hasta los 65. Fuentes del comité en Asturias pronostican que "muy probablemente" las 86 bajas planteadas serán voluntarias.

No resulta así en el ERE de Duro Felguera, inmersa en un profundo proceso de reestructuración para evitar su quiebra. El pasado agosto la compañía inició un ERE para 180 empleados, de los que ya han abandonado la empresa 110. El proceso prevé extenderse hasta junio de 2026.

También atraviesa problemas Windar, fabricante avilesino de piezas para energías renovables, que está sufriendo la cancelación de contratos para la eólica marina en Estados Unidos. En octubre hubo 23 salidas por ERE, y medio centenar de empleados están bajo un expediente temporal (ERTE).

En Arcelor la situación de momento no es tan grave como para requerir despidos, pero sí un ERTE que está impactando en la mayoría de las instalaciones de la siderúrgica en Asturias, con motivo de la paralización del horno alto "B" de Veriña. Además, el grupo está acusando una caída general de pedidos, ante lo que la dirección acaba de proponer prorrogar un año más, hasta 2027, el ERTE que está activado desde el pasado enero.

Otra empresa establecida en Asturias que sí prepara un ERE es Exactech, fabricante estadounidense de implantes ortopédicos cuya única filial para el mercado ibérico se ubica en el Parque Tecnológico de Llanera.