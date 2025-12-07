La Universidad y el CSIC incorporarán a once nuevos científicos
El Principado logra tres millones para captar talento a través del programa "Ramón y Cajal"
a. g.-o.
Asturias avanza en la retención y captación de talento. Los laboratorios de la comunidad incorporarán once nuevos científicos gracias al programa "Ramón y Cajal". El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido al Principado cerca de tres millones de euros para formalizar contratos de cinco años con investigadores e investigadoras de trayectoria destacada.
La Universidad de Oviedo ha logrado siete contratos, mientras que los centros del CSIC en Asturias han conseguido cuatro: dos para el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, una para el Instituto de Productos Lácteos (IPLA) y otra para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar).
Las contrataciones serán cofinanciadas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo con 137.600 euros el próximo año. Desde 2013, el Gobierno regional ha destinado más de 1,7 millones a apoyar la incorporación de este personal.
El objetivo de estos contratos es que el personal investigador adquiera las competencias y capacidades oportunas para conseguir un puesto de carácter estable en un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación. Cada investigador reciben entre 257.000 y 307.200 euros. Asturias ha recibido a más de 150 investigadores de este programa de excelencia desde su puesta en marcha.
