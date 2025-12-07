Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidad y el CSIC incorporarán a once nuevos científicos

El Principado logra tres millones para captar talento a través del programa "Ramón y Cajal"

a. g.-o.

Oviedo

Asturias avanza en la retención y captación de talento. Los laboratorios de la comunidad incorporarán once nuevos científicos gracias al programa "Ramón y Cajal". El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido al Principado cerca de tres millones de euros para formalizar contratos de cinco años con investigadores e investigadoras de trayectoria destacada.

La Universidad de Oviedo ha logrado siete contratos, mientras que los centros del CSIC en Asturias han conseguido cuatro: dos para el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, una para el Instituto de Productos Lácteos (IPLA) y otra para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar).

Las contrataciones serán cofinanciadas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo con 137.600 euros el próximo año. Desde 2013, el Gobierno regional ha destinado más de 1,7 millones a apoyar la incorporación de este personal.

El objetivo de estos contratos es que el personal investigador adquiera las competencias y capacidades oportunas para conseguir un puesto de carácter estable en un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación. Cada investigador reciben entre 257.000 y 307.200 euros. Asturias ha recibido a más de 150 investigadores de este programa de excelencia desde su puesta en marcha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  2. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  3. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  4. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  5. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
  6. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  7. Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
  8. “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”

La Universidad y el CSIC incorporarán a once nuevos científicos

Díaz Lago, un ejemplo de "compromiso y lealtad"

Díaz Lago, un ejemplo de "compromiso y lealtad"

Aluvión de visitantes en las jornadas de puertas abiertas en la Junta

¿Qué es la tasa turística, cómo funciona, para qué sirve?: un canon que exige "cautela", según los expertos

¿Qué es la tasa turística, cómo funciona, para qué sirve?: un canon que exige "cautela", según los expertos

El dueño de Arcelor deja el Reino Unido por la fuerte carga fiscal

El dueño de Arcelor deja el Reino Unido por la fuerte carga fiscal

Las razones por las que Asturias acaba el año con despidos en varias empresas clave: cada una tiene las circunstancias propias de su sector

Las razones por las que Asturias acaba el año con despidos en varias empresas clave: cada una tiene las circunstancias propias de su sector

Agenda: qué hacer hoy 7 de diciembre en Asturias

Lluz verde pa remocicar el Muséu de la Siderurxa de Llangréu: la Mancomunidá aprueba la llicitación de la obra (por esta cantidá)

Lluz verde pa remocicar el Muséu de la Siderurxa de Llangréu: la Mancomunidá aprueba la llicitación de la obra (por esta cantidá)
Tracking Pixel Contents