Abre en Asturias por sorpresa la tienda de decoración low cost que arrasa en España: "Todo con un estilo minimalista y fresco, cuidando hasta el último detalle y con precios accesibles"

Sorpresa en Asturias con la llegada de la nueva tienda de decoración que arrasa en toda España y hace competencia a Ikea y otras marcas del estilo. Se trata de lefties, la tienda "low cost" de decoración del grupo Inditex, que tiene otras marcas como Zara o Zara Home.

Como ha pasado en otras ciudades, como Madrid, Bilbao o Valladolid, Inditex está renovando sus tiendas Lefties para incluir su nueva línea de hogar, que aspira a revolucionar el sector en España con un diseño muy cuidado, siguiendo las tendencias del momento, y con precios económicos. "¡Estamos seguros de que esto no te lo esperabas! Tras unas semanas de obras, nuestra tienda Lefties, en el Paseo de la Seronda, estrena su nueva línea Lefties Home que promete enamorar con todas las propuestas. Además de la moda que tanto nos gusta, ahora encontrarás todo lo que necesitas para tu casa. La nueva zona está organizada en diferentes espacios: comedor, cocina, dormitorio, baño… En ellos descubrirás textiles, menaje, velas, jarrones, lámparas, marcos, espejos y complementos, todo con un estilo minimalista y fresco, cuidando hasta el último detalle y con precios accesibles. No te pierdas este nuevo espacio de Lefties, en nuestro Paseo de la Seronda, pensado para hacer tu hogar más práctico y lleno de estilo".

En Asturias solo hay un Lefties y es el mayor de todo el Norte. Está ubicado en el Paseo de la Seronda del centro comercial Parque Principado. Lefties cuenta en Siero con más de 4.000 metros cuadrados de tienda y en ella se ha incluido una nueva zona de decoración. Esta área está organizada, según anuncian desde el complejo, "en diferentes espacios: comedor y cocina, dormitorio, baño... donde encontrarás monerías para transformar cada rincón de tu hogar".

Las nuevas tiendas Lefties están incorporando espacios exclusivos para su línea home, que ofrece artículos para todos los rincones del hogar. Vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos... Y hasta fragancias y libros.

Las colecciones de Lefties Home recuerdan a las de Zara Home. Tienen sus básicos (sábanas, toallas o mantas de colores lisos) y a la vez otros diseños más cuidados, que siguen las actuales tendencias de decoración. Un ejemplo de ello es que muchos de sus artículos se pueden personalizar con tu nombre (o un texto). Esta opción existe para albornoces, sábanas, fundas nórdicas, almohadones

Y ojo. En Lefties Home puedes encontrar manteles individuales por menos de 5 euros, una colección de seis vasos por 17 euros, tazas por 6 euros, set de funda nórdica y almohada por 12 euros, cojines también por 12, mantas por 29, marcos grandes de fotos por 12, velas aromáticas por 9... Y todo con un diseño especial y único.