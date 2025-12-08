Agenda: qué hacer hoy 8 de diciembre en Asturias

Oviedo

Visita guiada al Prerrománico

Con motivo del 40.º aniversario de la declaración de los Monumentos Prerrománicos del Naranco como Patrimonio de la Humanidad, Oviedo Turismo organiza un programa especial de visitas guiadas gratuitas durante el Puente de la Constitución. La propuesta busca facilitar que residentes y visitantes se acerquen al valor histórico y patrimonial de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, dos referentes del arte prerrománico europeo. A las 11.00 y 16.00 horas.

Dos Ajolotes

La Asociación Artística Dos Ajolotes acoge la exposición colectiva de navidad en el número 1 de la calle Pozos. La muestra cuenta con obras de unos, aproximadamente, veinticinco artistas, que ofrecen técnicas de lo más variadas, desde fotografía a pintura sobre lienzo, cianotipias y acuarelas, entre otras. La exposición colectiva permanecerá abierta un mes, del 30 de noviembre al 30 de diciembre. El horario de apertura de los domingos es de 12 a 14 horas mientras que los jueves y viernes será de 19 a 21 horas.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas, estará el Mercado Artesano y Ecológico en la plaza Mayor.

Asociación Belenista de Gijón

De 17.00 a 20.00 horas, habrá jornada de puertas abiertas en la sede del colectivo, en la calle Desfiladero de los Arrudos. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial.

Laboral Ciudad de la Cultura

Se celebrará la primera fecha de las "Xornaes de la Música Tradicional asturiana", con mesas redondas y encuentros. La entrada es libre previa inscripción.

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto de "Vane y Berto".

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Navidad en Avilés

El Recinto "NAvilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la Pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, Casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas. La Casa de Papá Noel abrirá de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita. En la carpa de "NAvilés", a las 17.00 horas, se desarrollará el taller "JDiseña tu sticker de Navidad", dirigido a menores de 4 a 12 años. Las plazas son limitadas. Entrada libre y gratuita. A las 19.00 horas, en el mismo lugar, se celebrará el taller familiar "Scrapbooking: crea tu postal de Navidad". Entrada libre y gratuita.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Exposición de acuarelas en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra de acuarelas sobre temas marinos de miembros de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias "AcuarelAstur". Se trata de una treintena de trabajos que reflejan temas o escenas marinas, vistas bajo la óptica de otros tantos autores. La iniciativa es de la Asociación de Amigos del Museo. Se puede visitar hasta el 20 de diciembre, de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Atopaos", de Tania Blanco, en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge hasta el 7 de diciembre "Atopaos", una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo con­ductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residua­les desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita. Abremartes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Agustín Jiménez, en Mieres

Agustín Jiménez recala hoy en Mieres con el monólogo "Generacional". Será a las 19.00 horas en el auditorio Teodoro Cuesta. El precio de la entrada es de 15 euros.

Visira a Bustiello

El poblado minero de Bustiello, en Mieres, será escenario hoy de un recorrido guiado que permitirá conocer la historia de uno de los enclaves más singulares de la cuenca minera asturiana. Esta actividad incluye un juego de pistas pensado para todas las edades. Será a las 11.30 horas.

Fiestas de Santa Bárbara en Mieres

Prosiguen y las fiestas de Santa Bárbara, patrona de los mineros, en Mieres. Hoy, a las 12.00 horas habrá sesión vermout, en el parque Jovellanos.

Jornadas gastronómicas del pote en el valle de Turón

Nueve establecimientos participan hasta hoy, 8 de diciembre, en las jornadas gastronómicas del pote del valle de Turón. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional.

Siguen las jornadas gastronómicas de la Fabada en La Felguera

Prosiguen las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera (Langreo). Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán diariamente este plato, hasta el día 14 de diciembre. Habrá además actividades complementarias. Hoy, de 11.00 a 15.00 hay mercado artesano en el parque Dolores F. Duro. A partir de las 13.00 horas habrá sesión vermú con "Luisol" y "Ribanos". Y, a las 12.00 horas, visita teatralizada por las calles de La Felgiera,

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición de fotos en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta el 12 de diciembre la muestra fotográfica "Retratos de autor", un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas).