Alicia Vallina, historiadora y escritora, acaba de publicar "La condesa que pudo reinar": "La memoria es imprescindible, necesaria, pero debe hacernos mejores"

La escritora Alicia Vallina (Pola de Siero, 1976) está inmersa en la gira de presentación de su nueva novela, "La condesa que pudo reinar" (Plaza&Janés), protagonizada por una personalidad histórica, la condesa de Echauz y del Vado, amante de José Bonaparte.

En Asturias la autora, historiadora del Arte y conservadora, tiene reservadas dos próximas fechas para encontrarse con sus lectores, el 15 de diciembre en Oviedo, en la Fundación 16 de 24, y el 22 de diciembre en Avilés, en el Ateneo de Servicios Universitarios.

¿Quién fue esa "condesa que pudo reinar" y cuál la historia que cuenta en su novela?

La de Pilar de Acedo y Sarriá, condesa de Echauz y del Vado y marquesa consorte de Montehermoso por su matrimonio con Ortuño de Aguirre y del Corral. Mi idea era dar a conocer al personaje y la pasión amorosa que sintió por el entonces rey de España, José I. Se conocieron en Vitoria durante la ocupación francesa, entre 1808 y 1813. Trato de poner en el lugar que le corresponde a esta mujer, un personaje vilipendiado por la historia que tuvo que sufrir el exilio, el abandono y el repudio por amar al hombre equivocado y defender las ideas francesas e ilustradas. La novela busca hacer justicia al personaje y también explicar la personalidad del rey francés, denostado por la historiografía española y que lo único que pretendía era ser buen rey y que el pueblo español le comprendiera, algo que no logró en absoluto.

¿Cuándo se cruzó esta condesa en su camino y qué le hizo pensar que ahí había una novela?

La historia surge del cuadro que pintó el maestro Goya de su hija Amalia, heredera del marquesado de Montermoso cuando apenas contaba 10 años. Yo conocía esa obra, que hoy en día se conserva en una colección privada en los Estados Unidos. Me llamó la atención que la pequeña hubiera heredado el título de su madre cuando aún vivía, empecé a investigar la relación que ambas mantenían y descubrí el vínculo que unía a Pilar de Acedo con el rey Bonaparte. A partir de ahí, y a través del personaje de Amalia, comencé a construir la historia. Ella es el hilo conductor que nos lleva a descubrir a la mujer que hay detrás de la condesa, a la vez que su hija va también desentrañando la personalidad y la vida de una mujer, su madre, que apenas conocía. Se trata de una historia de sentimientos profundos en los que los personajes muestran muchas aristas y se transforman a lo largo de la novela.

¿Cómo trabajó los mitos y la imagen tópica de la España de la invasión napoleónica?

Especialmente a través de abundante bibliografía sobre la época y los personajes principales como el de José I o el del propio Napoleón, puesto que de la condesa Pilar de Acedo apenas se ha escrito una pequeña biografía en Francia. Es interesante desgranar, por ejemplo, la relación existente entre los hermanos Bonaparte y como el primogénito José accedía siempre a los deseos e imposiciones de su hermano, hasta el punto de aceptar la Corona de España cuando nunca deseó reinar en nuestro país. También tratamos de presentar a José I como un monarca que, a pesar de haber cometido el expolio más importante del patrimonio artístico español cuando atravesó la frontera con cientos de carros cargados de obras de arte tras caer derrotado en la batalla de Vitoria en junio de 1813, fue un rey que siempre trato de agradar al pueblo: volvió a restaurar las corridas de toros que había prohibido su predecesor Carlos IV y, a pesar de que era conocido por el vulgo como "Pepe Botella", por menospreciarle, era prácticamente abstemio.

Esta novela contiene muchas otras en interior. ¿Cuál es la principal: una historia de amor, una novela de aventuras, histórica...?

Creo que recoge a la perfección todos los géneros que menciona. Desde luego, se trata, principalmente, de una apasionada, dura y dramática historia de amor, pero cuenta con un trasfondo histórico elemental en el que aparecen personajes de primera talla como Francisco de Goya, el escritor Víctor Hugo o el mismísimo emperador de Francia. España siempre es el telón de fondo, una nación convulsa, indomable, a la que la condesa siempre quiso regresar y que tuvo que abandonar tras la pérdida de la guerra por parte del ejército francés. También es una novela de aventuras que narra episodios que hacen cambiar el rumbo de sus vidas de manera definitiva y rotunda a los protagonistas.

Sus protagonistas suelen ser mujeres, adelantadas a su tiempo y a menudo olvidadas: Ana María de Soto en "Hija del mar", Isabel Gramesón en "La criolla del Amazonas", las mujeres de "Únicas", ahora la condesa de Echauz y del Vado. ¿Qué tienen en común?

Todas son mujeres valientes, fuertes, decididas, poderosas e incluso con una importante dosis de inconsciencia que les hace enfrentarse a la sociedad de una época en la que ninguna de ellas encaja. Todas merecen ser reconocidas y ocupar el lugar que hasta ahora la historia les había negado y mi intención es tratar de contribuir a ello desde la literatura.

¿Dónde traza el límite entre la fidelidad a los hechos históricos y la ficción?

Creo que es imprescindible ser rigurosa con el trasfondo histórico y respetar los hechos y acontecimientos documentados. A partir de ahí, una puede crear personajes ficticios y combinarlos con los reales, generando tramas que se entrelacen y que mezclen ficción y realidad de modo didáctico y, por supuesto, emotivo. Considero que las novelas deben aportar elementos positivos a nuestras vidas y que, después de cerrar las páginas de una de ellas, algo en nosotros haya cambiado y nos haya conmovido.

El libro parte del hallazgo de unos documentos que cambian la mirada de una hija sobre su madre. ¿Le interesaba hablar de cómo se construye la memoria familiar y la de un país?

Me interesa hablar de sentimientos. De entendimiento, de empatía, de reconocernos en los otros, de respetarnos y comprendernos, sin rencores, sin odios, aceptando el sufrimiento y tratando de seguir adelante habiéndolo incorporado a nuestras vidas. La memoria es imprescindible, necesaria, pero debe hacernos mejores, debe hacernos más humanos, más bondadosos. Mis personajes, lejos de caer en el infantilismo y en la simplicidad, buscan entenderse desde el dolor. Es el caso de Amalia, que trata de comprender a su madre como mujer a través del hallazgo casual de ese diario que mencionas. La memoria, a veces, genera odios que solo nos llevan al rencor y a la falta de empatía. Eso es algo que no concibo y de lo que huyo siempre, tanto en mis personajes como en mi propia vida. Cuando escribo trato de ser lo más honesta posible conmigo misma, por lo que mis personajes no difieren demasiado en el modo en que yo trato de entender el mundo.

¿Qué pesa más en la Alicia Vallina novelista, la historiadora, la conservadora de museos, la periodista?

Todo está armónicamente entrelazado. Aunque puedan parecer profesiones muy diferentes, en realidad todas están interconectadas entre sí. Se trata siempre de relatar, de contar historias, de construir discursos de forma honesta, de descubrir, desde la curiosidad, episodios y personajes muy desconocidos por el público general y de generar interés sobre quienes somos y hacia dónde caminamos. Todos es un entramado que convive a la perfección, pues cada una de estas facetas definen lo más profundo de mí misma. Busco tratar de aprender y, por supuesto, de conmover y emocionar.