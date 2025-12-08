"Asturias, tierra de oportunidades", un coloquio sobre las bondades para invertir que ofrece la región: inscríbete y asiste al acto el próximo 12 de diciembre

LA NUEVA ESPAÑA te invita a "Asturias, tierra de oportunidades". El papel de las oficinas económicas en la captación de inversiones será abordado en un diálogo entre Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, y José Sicre, director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado.

El acto se celebrará el 12 de diciembre a las 13:30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA (C/ Leopoldo Calvo-Sotelo, 7 - Oviedo)

Para asistir se requiere inscripción previa entrando en este enlace.