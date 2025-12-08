El coronel Martínez Victoria se despide del Regimiento "Príncipe" en el día de su patrona: "Ha sido un trabajo muy intenso"

El acuartelamiento "Cabo Noval" se vistió esta mañana de gala para celebrar el día de la Inmaculada, patrona de la Infantería, en presencia de cientos de personas y del presidente del Principado, Adrián Barbón, así como la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, entre otras autoridades. El coronel Jesús Martínez Victoria, se dirigió a los presentes en su último acto público antes de entregar el mando del "Príncipe" el próximo viernes. Lo hizo con un "sentido agradecimiento", ya que desde su llegada en 2023, "siempre se ha sentido un asturiano más".

El coronel hizo balance de un año de "intensa actividad" para el Regimiento, que al poco de su llegada inició la preparación del despliegue en Eslovaquia, donde el Batallón San Quintín continúa operativo, y anunció que los militares desplegados regresarán la próxima semana. “Ha sido un trabajo muy intenso. Todo el año hemos estado desplegados en operaciones”, explicó.

Martínez Victoria destacó además el carácter histórico del compromiso asumido: es la primera vez en la época moderna de las misiones internacionales que dos batallones de un mismo regimiento se relevan entre sí durante un despliegue anual completo.

En relación con el operativo en Eslovaquia, detalló que se trata de una misión de disuasión y defensa en el flanco este de la Alianza Atlántica. “Consiste en presencia de fuerzas y adiestramiento junto a naciones aliadas, con el fin de conocernos, prepararnos juntos y, en su caso (Dios no lo quiera) poder combatir juntos”.

A las 12.17 horas en punto, se inició la parada militar con la entrada de la Fuerza en el patio de armas. Los dos batallones del Regimiento, el "Toledo" y el "San Quintín", desplegaron cada uno de ellos sus cinco compañías (Mando, Servicios y de la 1ª a la 3ª compañía). Tras incorporar la Enseña Nacional a la formación, dio comienzo el acto, en el que se recordó el llamado "milagro de Empel", el hallazgo de una pala con la imagen de la Virgen de la Inmaculada que, según cuenta la leyenda, salvó a las tropas españolas en 1585 y les hizo vencer a los holandeses.

Tras ello, se impusieron las condecoraciones a un centenar de militares y se entregó el título de "Cabo Honorífico del Regimiento" a José Antonio Leiva Martínez, jefe del Departamento de Operaciones del Aeropuerto de Asturias por su colaboración con el Regimiento en todas las rotaciones y desplazamientos que la unidad ha hecho en los últimos años y que han tenido como aeropuerto de entrada y salida el del Principado. También recibió la distinción el escultor Amado González, por su constante apoyo al Regimiento con el diseño, elaboración y donación desinteresada de distintos carteles.

"El servicio a España es un honor"

Se dio entonces paso al discurso del coronel Jefe del Regimiento, Jesús Martínez Victoria, quien empezó agradeciendo la presencia y el apoyo constante que la sociedad asturiana brinda al regimiento. “El servicio a España es un honor”, afirmó, “pero si además contamos con el reconocimiento y el afecto de nuestros compatriotas, se convierte en algo impagable”.

Martínez Victoria felicitó al personal condecorado durante la jornada subrayando que estas distinciones son fruto de “entrega, profesionalidad, espíritu de sacrificio y constancia”. Asimismo, expresó su agradecimiento a los dos nuevos cabos honoríficos, a quienes se les otorgó el título en memoria del Cabo Naval, el "héroe más emblemático del Regimiento". También dedicó palabras de reconocimiento a quienes, tras pasar a la reserva, se despidieron a la bandera en este acto.

El coronel destacó el significado de la festividad de la Inmaculada para la Infantería, “la más antigua y gloriosa del mundo”, y recordó que el regimiento celebraba este día de forma simultánea en Asturias y en Eslovaquia, donde forma parte del despliegue internacional. “Mientras hoy formamos aquí, el Batallón San Quintín también lo hace lejos de la patria, temblando el aire con su mirada”, afirmó, evocando el espíritu del infante español.

En su repaso del año 2025, Martínez Victoria recordó que la unidad ha estado desplegada en múltiples escenarios: Eslovaquia, la operación de la OTAN en el flanco este, la Dana de Valencia y los incendios forestales del noreste de España. “Sea cual sea la misión encomendada, la hemos enfrentado con la convicción de que la Infantería española no conoce lo imposible”, afirmó.

No quiso olvidarse de los siete mineros fallecidos en Asturias en lo que va de año (cinco en la mina de Cerredo y dos hace unas semanas en la explotación de Vega de Rengos antes del Acto a los Caídos. “Los mineros son la infantería asturiana”, afirmó, destacando el fuerte vínculo emocional entre el regimiento y una profesión profundamente arraigada en la tierra.

Tras su relevo, el coronel pasará a ocupar un puesto en el Estado Mayor del Ejército de Tierra, en Madrid, donde aportará su experiencia operativa en labores de asesoramiento a unidades de todo el país.