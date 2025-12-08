Uno de cada cuatro alumnos asturianos llega a Bachillerato con materias suspensas

Uno de cada cuatro alumnos asturianos matriculados en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) logró pasar de curso en el 2023-2024 pese a mantener alguna asignatura suspensa. Así se desprende de los datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Educación, que ofrecen una radiografía detallada de la evolución del sistema educativo español tras la plena implantación de la LOMLOE hace tres años. En términos generales, Asturias vuelve a situarse entre las comunidades autónomas con mejores cifras de titulación en la ESO: el 89,9 por ciento del alumnado consiguió finalmente el título, trece puntos por encima la Comunidad Valenciana, donde ese porcentaje cae hasta el 76,8 por ciento.

Sin embargo, de esas buenas cifras de promoción escolar en el Principado, sale una segunda derivada: el 24,5 por ciento lo hace con materias suspensas, siendo la sexta región con mayor número de alumnos suspensos. En el extremo opuesto se sitúa Navarra, que obtiene los mejores resultados con un 18,2 por ciento de alumnado en esta situación, mientras que Murcia aparece como la región con mayor proporción de titulaciones con materias sin aprobar, alcanzando el 26,4 por ciento.

Este comportamiento del sistema está directamente relacionado con el cambio en la forma de evaluar introducido por la LOMLOE, una ley que sustituyó el antiguo criterio basado en el número máximo de asignaturas suspendidas por un enfoque centrado en la adquisición de competencias. La norma, conocida como "Ley Celaá", establece que el alumnado podrá promocionar y titular si, a juicio del equipo docente, ha alcanzado los objetivos generales de la etapa. Una norma que en el Principado empezó a desarrollarse un año antes, en el 2022-2023.

Los datos asturianos muestran una ligera mejora respecto al año anterior. En ese primer curso de aplicación (2022-2023), el porcentaje de estudiantes que obtuvo el título de la ESO con asignaturas suspensas ascendió al 25,9 por ciento, cifra que ahora desciende algo más de un punto.

Por otro lado, el informe refleja una clara diferencia de género en la promoción con materias pendientes. En Asturias, el 22,9 por ciento de las chicas tituladas lo hace con asignaturas suspensas, mientras que entre los chicos ese porcentaje se eleva al 25,9 por ciento.

Por otro lado, el curso más problemático en este sentido es Tercero de la ESO, etapa en la que un 28,1 por ciento de los estudiantes pasa al último curso de la enseñanza obligatoria pese a no haber aprobado todas las materias.

El informe también dedica un apartado específico a los alumnos que cursan Cuarto de la ESO en la modalidad de Diversificación, un programa adaptado destinado al alumnado con dificultades significativas de aprendizaje o necesidades específicas de apoyo educativo. En este grupo, los datos muestran que el 32,6 por ciento de los estudiantes asturianos obtiene el título con materias pendientes, un porcentaje elevado pero que representa una mejora notable respecto al 37,9 por ciento registrado en el primer año de aplicación de la LOMLOE.

Conviene recordar que la Enseñanza Secundaria Obligatoria, como su propio nombre indica, es una etapa que deben cursar todos los alumnos hasta los 16 años. Por ello, los datos de promoción y titulación no solo sirven para evaluar el rendimiento individual del alumnado, sino también para medir la capacidad del sistema educativo de garantizar que todos los jóvenes puedan completar la etapa básica con las competencias necesarias para continuar estudiando o incorporarse al mundo laboral.

En líneas generales, el informe del Ministerio revela un escenario complejo: Asturias presenta una tasa de titulación global muy alta, pero también un porcentaje significativo de estudiantes que alcanzan esa meta sin haber aprobado todas las materias. La LOMLOE ha cambiado las reglas del juego y aún es pronto para valorar en profundidad su impacto real, pero los datos permiten intuir un desafío pendiente: asegurar que la obtención del título vaya acompañada de un nivel competencial sólido y homogéneo.