Gijón estrena sus premios Social y Cooperación con un gran "gracias"

Hay decisiones públicas que, nada más anunciarse, la ciudad hace suyas. Es lo que ha ocurrido con los I Premios Gijón Social y Cooperación, una iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación que está encontrando, desde el primer momento, un amplio respaldo entre entidades, profesionales y gijoneses. El próximo miércoles10 de diciembre, a las 19.00 horas, el Teatro Jovellanos quiere llenarse para lo que, más que una gala, será un gran "gracias" a todas las personas que cuidan de Gijón.

Detrás de esta primera edición hay muchas manos y también una forma de entender la política social que combina gestión, escucha y gesto humano. En apenas un año al frente de la concejalía de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación , el edil popular Guzmán Pendás, ha ido hilvanando reuniones, visitas a recursos, trabajo con entidades y reflexión compartida hasta llegar a una idea sencilla pero poderosa: que la ciudad se tome un tiempo para reconocer públicamente a quienes sostienen, día a día, su red de cuidados. Los premios no son un punto de llegada, sino el inicio de una tradición que aspira a quedarse.

Para Pendás, los Premios Gijón Social y Cooperación no son un acto más en la agenda institucional. Son, como él mismo repite, "la manera que tiene Gijón de decir gracias en voz alta". Gracias a las personas y entidades que llevan años cuidando de los demás, muchas veces en silencio, sin focos y sin titulares. Gracias a quienes han convertido la solidaridad en una forma de estar en el mundo y, sobre todo, en nuestra ciudad.

José Antonio García Santaclara, premio a la Trayectoria Solidaria "Dr. Avelino González", concedido a título póstumo. / Cedida a Lne

Pendás explica que estos premios son, ante todo, "un abrazo colectivo". No se trata solo de reconocer proyectos, sino de mirar a los ojos a quienes han servido de apoyo a otras personas "desde los servicios sociales, desde la cooperación al desarrollo, desde un barrio, una parroquia, una entidad o un pequeño negocio. Cada premiado", insiste, "es una historia de solidaridad muy pegada a la vida real".

Los premios se entregan el 10 de diciembre, en el Teatro Jovellanos, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. "Queríamos que la fecha tuviera un sentido claro. Los derechos humanos no son una declaración lejana, se vela por su cumplimiento cada día desde las casas, desde los centros municipales, desde los proyectos sociales y en la cooperación internacional. Siempre hemos celebrado desde la concejalía esta declaración con un evento especial, y este año, y los que vendrán, serán estos premios".

Responsables de Peluquería–Barbería Paulino, premio Cooperación a la Sensibilización para la Ciudadanía Global / Cedida a Lne

Cinco galardones

En esta primera edición, cinco galardones dibujan el mapa de esa solidaridad gijonesa. SAUCE, con su proyecto en el Centro de Acogida Don Bosco de Battambang (Camboya), recibirá el Premio Cooperación Internacional al Desarrollo: educación, protección y futuro para cientos de niñas, niños y jóvenes impulsados desde Asturias, de la mano del jesuita gijonés Kike Figaredo. "Recibimos este galardón con mucho agradecimiento al Ayuntamiento de Gijón y especialmente muy ilusionados porque en 2026 comienza nuestro 25.º aniversario”, destaca Teresa, coordinadora nacional de SAUCE. "Es una gran alegría recibir este premio por la labor de Kike en Camboya; en enero de 2026 arrancamos la celebración de estos 25 años y no podemos imaginar un mejor pistoletazo de salida. Sentimos muy de cerca el acompañamiento del Ayuntamiento de Gijón en estos 25 años que lleva SAUCE trabajando por la educación y la inclusión en Camboya a través de la misión de Kike Figaredo", destaca Teresa, coordinadora nacional de SAUCE

El Premio Cooperación a la Sensibilización para la Ciudadanía Global será para la Peluquería–Barbería Paulino. Un oficio casi centenario convertido en escuela de valores: cortes solidarios en Gijón para personas vulnerables y, al mismo tiempo, un proyecto de barberías solidarias en los campamentos saharauis, donde la formación profesional se mezcla con dignidad, autoestima y cooperación internacional nacida en un pequeño local de barrio. "Para nosotros este premio es muy importante y nos llena de orgullo, porque nos da el impulso que necesita el Proyecto Sáhara y nos ayuda a consolidar iniciativas como Barberías Solidarias y los programas educativos para personas sin recursos. Que este reconocimiento llegue, además, aquí en Gijón y en la primera edición de estos premios tiene para nosotros un significado muy especial", apunta Pedro Cavielles.

El Proyecto Reciella, de Fundación CESPA–Proyecto Hombre, recibirá el Premio Fundación Caja Rural de Gijón al Acompañamiento Social y Promoción de la Inclusión / Cedida a Lne

El Proyecto Reciella, de Fundación CESPA–Proyecto Hombre, recibirá el Premio Fundación Caja Rural de Gijón al Acompañamiento Social y Promoción de la Inclusión por su trabajo con jóvenes con adicciones incipientes para ayudarles a reconducir su vida y apoyar a sus familias. "Estamos encantados, agradecidos y muy orgullosos de recibir este premio. El Proyecto Reiella aglutina un conjunto de programas dirigidos a menores, jóvenes y sus familias que desarrollamos en Gijón desde 2019, siempre adaptándonos a unas necesidades cambiantes: consumos incipientes, problemas de comportamiento y el uso de redes sociales e internet. En todos los procesos de Proyecto Hombre la familia es fundamental, y en este programa, todavía más., destaca Chechu Pérez- Espinosa, director General de Proyecto Hombre Gijón

El Proyecto Carambola, de la Asociación Cuantayá, será reconocido con el Premio Gijón Social a la Innovación y Transformación Comunitaria por su red vecinal contra la soledad no deseada de las personas mayores en la zona sur de la ciudad. Un tejido de acción comunitaria para fortalecer una red de apoyo vecinal en el barrio. "Para nosotras este premio ha sido una sorpresa y un orgullo: sabíamos que se convocaba, pero no esperábamos que nos lo dieran. Es un orgullo que un jurado tan representativo de la ciudad reconozca el trabajo que llevamos años haciendo desde Cuantayá, especialmente con La Carambola, para promover el envejecimiento activo y prevenir la soledad no deseada de las personas mayores en la zona sur de Gijón, y es algo que nos anima a seguir reforzando los cuatro puntos claves de nuestra labor: la red vecinal, los espacios intergeneracionales, la colaboración con el barrio y la generación de conocimiento en torno a la soledad", comenta Begoña Sánchez, coordinadora de Cuantayá.

Kike Figaredo y SAUCE, con su proyecto en el Centro de Acogida Don Bosco de Battambang (Camboya), recibirán el Premio Cooperación Internacional al Desarrollo / Cedida a LNE

Cierra el palmarés el Premio a la Trayectoria Solidaria "Dr. Avelino González", concedido a título póstumo a José Antonio García Santaclara, fundador de la Fundación Siloé y uno de los grandes referentes de la solidaridad asturiana, ejemplo de entrega a las personas y en especial, a aquellos que más lo necesitan. La familia, que aún está asimilando la pérdida del sacerdote, fallecido el pasado mes de agosto, sólo tiene palabras de orgullo y de agradecimiento. "La familia recibe este premio con un orgullo inmenso y profundamente agradecida por el cariño y los homenajes que estamos recibiendo. Su vida fue siempre sacrificio por los demás, apostando por los más rechazados, los desahuciados y los más desfavorecidos, y este reconocimiento nos emociona porque honra exactamente esa forma de vivir", aseguran.