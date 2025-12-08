Llega una Navidad a Asturias de récords en contrataciones y consumo: "Tenemos margen para mejorar los resultados de años previos"

La campaña de Navidad, que antaño arrancaba a mediados de diciembre o, como muy pronto, durante el puente de la Constitución, adelanta cada vez más sus inicios, a causa de la influencia que tienen en el mercado campañas de marketing tan importantes como el "Black Friday". En Asturias, aunque los pequeños comercios se han visto arrastrados por una vorágine que "ha venido para quedarse", siguen concentrando sus principales ventas en las últimas semanas de diciembre. Una temporada frenética que está a la vuelta de la esquina y que alcanzará, como es habitual, a sectores como la hostelería, el transporte y la logística. Y los números en esta ocasión son claros: habrá un gran tirón del consumo y auge de las contrataciones.

Las previsiones establecen un crecimiento en la contratación respecto al año pasado de cinco puntos y medio, lo que equivaldría a más de 7.600 empleos. Esta cifra situaría a Asturias por encima de la media nacional y de comunidades cercanas como Galicia y País Vasco, incluso por encima de Madrid o Cataluña. Si bien es cierto que el Principado se mantiene en medio de la tabla, el incremento porcentual confirma un mercado laboral navideño más activo. Además, la región cuenta con más personas trabajando que en 2024, lo que provoca que el crecimiento sea más limitado.

Números a parte, las sensaciones entre los empresarios no pueden ser mejores. En la Unión de Comerciantes del Principado han reparado en que la preparación de la campaña ha despertado "un interés creciente entre los clientes", un contexto que invita a encarar estas semanas "con optimismo moderado". "Tras un ejercicio marcado por la estabilidad, los comercios asturianos llegan a este periodo con una oferta adaptada a los hábitos de consumo actuales, reforzando la atención personalizada, la especialización y la calidad del producto", aseguran. Esta evaluación permite encarar la campaña navideña "con una base sólida y con margen para mejorar los resultados obtenidos en ejercicios previos".

En la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) también prevén una campaña "positiva" debido a tres pilares. En primer lugar, "la campaña de Navidad siempre ha sido la más importante del año y las familias hacen un esfuerzo económico extra". Además, la inflación, aunque con algún repunte, ha estado "contenida", lo que quiere decir que "tienen más dinero en el bolsillo". Y por último, en el caso de Avilés, la enorme inversión realizada este año en el alumbrado navideño, haciendo que "la ciudad brille más que nunca", "anima a disfrutar de la ciudad y nos convierte en un foco de atracción".

Villaviciosa es otro de los municipios que en los últimos años se ha posicionado como destino comercial de calidad. En la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) afirman que "las ventas las realizan sobre todo clientes locales que optan por tiendas físicas especializadas en las que el asesoramiento es muy importante. También son importantes las ventas a turistas y visitantes que nos visitan atraídos por la programación navideña de la localidad".

Por su parte, los sindicatos, que valoran positivamente el alto nivel de contrataciones, advierten que estas "deben ser realizadas y los trabajadores registrados en la seguridad social". "Insistimos, este nivel de contrataciones no justifica que pueda haber unas condiciones de trabajo más precarias", dice Damián Manzano, encargado de acción sindical de Comisiones Obreras de Asturias. Idea que refuta Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT: "Estamos preocupados porque hemos conocido como el número de contratación ilegal se ha multiplicado y porque conocemos los dados de siniestralidad". Por eso pide a las asociaciones empresariales, a la FADE y al Gobierno del Principado que "sea especialmente vigilante para que todas las empresas cumplan".