El ser o no ser del gochu asturcelta: la peste porcina avanza y los cuidadores de la raza autóctona asturiana extreman la protección

"Federico" y "Blanquita" son algo así como la esperanza –o una de ellas– del gochu asturcelta, raza autóctona que cuenta en Asturias con una treintena de criadores y unos 400 ejemplares, de los que 40 son machos. Es una cifra pequeña y lo podría ser más, incluso quedarse en cero, en caso de que llegue a la región la temida peste porcina africana (PPA), que tiene en alerta desde finales de noviembre a los criadores de porcino de toda España tras el brote detectado en la provincia de Barcelona, donde se trabaja para mantener el virus a raya y que no salga del área confinada.

"Hay gran preocupación porque si llega aquí será devastador para la raza, que posiblemente desaparezca ante la escasez de ejemplares", explica Luis Coto, quien junto a su mujer, Tati Álvarez, tiene en Premoño (Las Regueras) una explotación ganadera en la que no faltan los gochos asturcelta. Que llegue a buen puerto la unión de "Federico" y "Blanquita" y la pareja tenga descendencia es, por tanto, muy importante para su raza, que empezó lentamente a recuperarse en Asturias en los años 90 a partir de los únicos cuatro ejemplares que quedaban.

Macho y hembra, de casi cuatro años de edad y más de 200 kilos, campan estos días a sus anchas en un prado junto a la carretera que une Premoño con Vega de Anzo (Grado) ajenos a virus y problemas, sin mayor preocupación que alimentarse bien de todo lo que encuentren por el prado y Luis Coto les facilite. Están aislados del resto de los gochos para procrear. "Federico" ha hecho lo que tenía que hacer y Coto está estos días pendiente a ver si "Blanquita" da señales de que va a tener crías. Sería dentro de tres meses, tres semanas y tres días, el curioso periodo de gestación del gocho. Su criador es consciente de los riesgos y de lo que se le vendría encima si se declarase un solo caso de peste porcina en la explotación o en alguna cercana. La normativa obliga al vacío sanitario, lo que significaría que de nada serviría haber juntado a "Federico" y "Blanquita".

Por eso cualquier medida es válida para proteger a los animales, aunque los ganaderos son conscientes de la dificultad para blindarse ante el virus, tan letal como resistente. "Es difícil poner portillas a la mar...", describe echando mano al refranero Luis Coto. "El transmisor de los virus son los jabalíes y los humanos y es difícil frenarlo".

En su explotación el recinto de los gochos está en pleno monte, algo alejado del núcleo de viviendas. "No hacemos nada diferente ahora que antes del brote, pero sí estamos más alerta. Extremamos precauciones en cuanto a higiene, estamos más pendientes de los cercados y de posibles roturas que posibiliten la entrada de la fauna salvaje. También hay que controlar la alimentación y su origen, y tenemos en alerta a la gente de la zona y de paso, porque nunca se sabe por dónde puede llegar el virus".

Llevan Luis Coto y Tati Álvarez unos siete años con su explotación de gochu asturcelta, ejemplares que comparten espacio con vacas, ovejas xaldas, gallinas ahora confinadas... "Es una raza nuestra, autóctona, especial; criarlos es más bien un acto de fe. Al tiempo que la ganadería en extensivo tiene muchos beneficios en el mantenimiento del medio, de los montes".

Aunque pesimistas con los derroteros que tome el brote de peste porcina en España, en la Asociación de criadores de asturcelta de Asturias (ACGA) de la que Coto es directivo no tiran la toalla. Actualmente hay reserva de semen, pero no de óvulos, con un proceso más difícil para su conservación. La asociación ha localizado expertos de otras comunidades que podrían hacerlo y así agilizar los trámites para completar el banco genético del gochu asturcelta. Mientras, la esperanza de que la raza siga adelante de forma natural está depositada en "Federico" y "Blanquita", a buen recaudo por los montes de Premoño. Aunque Luis Coto asume: "Difícil poner puertas al campo...".