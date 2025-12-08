Los pacientes del HUCA con insuficiencia respiratoria avanzada serán tratados en su casa

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha puesto en marcha un novedoso programa de atención domiciliaria para personas con insuficiencia respiratoria avanzada, una medida que supone "un avance significativo en la calidad de la asistencia, dado que facilita el acceso a los tratamientos y mejora la calidad de vida de los pacientes más frágiles del servicio de Neumología", destaca la Consejería de Salud.

El objetivo del programa se centra en "acercar la atención especializada al domicilio y reducir desplazamientos que para muchas personas resultan muy complicados", indica la Consejería. Asimismo, se pretende "garantizar la continuidad asistencial y evitar descompensaciones clínicas que a menudo derivan en visitas a los servicios de urgencias o ingresos hospitalarios".

El servicio domiciliario aporta ventajas directas para las personas que lo reciben. En concreto, favorece un seguimiento estrecho mediante telemetría de los dispositivos respiratorios, aporta un registro de los parámetros avanzados en el domicilio -como la medición de saturación de oxígeno y dióxido de carbono en sangre-, facilita la detección precoz de descompensaciones y posibilita la adaptación y optimización de nuevas terapias sin necesidad de desplazamiento.

Todo esto incide en la calidad de vida de los pacientes, que logran una disminución drástica de desplazamientos al hospital, cuentan con mayor seguridad y confort y reciben una atención personalizada. Como consecuencia, también se reduce la sobrecarga de las personas cuidadoras.

Un colectivo de alta vulnerabilidad

La iniciativa depende de la sección de neumología del sueño, función pulmonar y ventilación no invasiva, que dirige el doctor Ramón Fernández, del Área de Gestión del Pulmón, y se lleva a cabo en colaboración con VitalAire, empresa responsable de las terapias respiratorias domiciliarias.

"Esta nueva prestación beneficiará a pacientes con diagnóstico de insuficiencia respiratoria avanzada y dependencia funcional moderada o severa, que precisan de ventilación mecánica no invasiva o de terapias respiratorias avanzadas", subraya Salud. Este grupo de población es especialmente vulnerable y requiere control clínico frecuente. Además, sus problemas de movilidad dificultan el acceso a las consultas presenciales.

Seguimiento telemático continuo

La atención domiciliaria combina visitas periódicas con un seguimiento telemático continuo, además de un control específico para pacientes con traqueotomía.

El neumólogo responsable del programa, el doctor Guillermo López-Arranz, se encarga de las visitas en coordinación con VitalAire, con el apoyo del resto de facultativos del grupo de ventilación: Inés Ruiz, Pablo Lozano e Ina Guerassimova.

También participan técnicos y personal de soporte de VitalAire, un equipo de seguimiento telefónico y telemétrico, las personas cuidadoras y la familia de los pacientes. Igualmente, se implica a profesionales de Atención Primaria, de trabajo social y de los servicios de urgencias y hospitalización de Neumología para contar con una referencia rápida en caso de complicaciones.

Con este nuevo servicio, "el HUCA refuerza su compromiso con una atención sanitaria de calidad basada en la proximidad, la eficiencia y la humanización", enfatiza la Consejería de Salud.