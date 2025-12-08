Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: "Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas"

Las costumbres navideñas de los asturianos están cambiando, según los testimonios de los hosteleros. Los locales están ya a tope de reservas. Pero, al contrario de lo que era tradicional en estas fechas, hay muchas más para comer que para cenar. Unos nuevos hábitos que se registran tanto en las principales ciudades como en las zonas rurales.

En el centro de Oviedo, Iván Hortal regenta los restaurantes El Mono que Lee, la Puerta de Cimadevilla y El Leonés. "Estamos notando mucho los vuelos directos, para Navidad tenemos bastantes reservas de gente de fuera", explica. Unas reservas que se concentran al mediodía. "Está habiendo un cambio en las costumbres, la gente prefiere comer y disfrutar del ‘tardeo’", razona el hostelero ovetense.

Es lo mismo que le ocurre a Juan José Tomás Pidal, propietario del restaurante Casa Ataúlfo, en el centro de Gijón. En su caso, el establecimiento cierra en por la tarde en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, pero, aún así, el resto de jornadas las tiene completas. "Las comidas del 24, el 31 y el día de Reyes llevan reservadas varias semanas", celebra y pronostica que la campaña de Navidad 2025 va a proporcionar un "buen fin de año". Otra de las tendencias que se puso en auge tras la pandemia fue la de encargar comida para llevar. "Ya tenemos muchos encargos para esos días", comenta Tomás Pidal, aunque por experiencia sabe que "la cosa se anima después del puente de la Constitución".

Sin huecos para los días importantes, también, en el restaurante Yumay de Avilés. "Nunca tuvimos una campaña tan buena", se asombra su dueño, Justo García. Será además sus últimas navidades al frente del establecimiento, que cerrará en 2026. "Llevamos 50 años y nos habíamos marcado esa fecha para cerrar; me voy satisfecho, y más con estas Navidades", sonríe con la agenda de reservas casi completa. "Los huecos que nos quedan son todos para las noches, el mediodía este año está arrasando", subraya el avilesino que cree que desde hace unos años las fiestas "se celebran mucho más". "La gente sale y consume más que antes a lo largo de esas dos semanas", razona, aunque también cuenta con bastante lista de comidas para llevar: "Es una cultura que se quedó después de la pandemia".

En Casa Belarmino (Gozón), dejaron de dar cenas en el año 2020. "La gente reserva con mucha antelación porque tenemos menos turnos y el hueco es más limitado", explica Juan José González, que lleva el local junto a Ramona Menéndez. "Creemos que este año volverá a ser una buena campaña de Navidad por el número de reservas que llevamos", explica. Y reconoce también esta tendencia al auge en la comida para llevar: "Puesto que no tenemos mucho huecos cada vez más gente viene a recoger el menú en los días importantes", explica.