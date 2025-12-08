Universidad de Oviedo y CTIC, alianza clave para el ecosistema de innovación regional

En el contexto actual, en el que la digitalización se ha convertido en un factor determinante para la competitividad territorial y la modernización del tejido productivo, la cooperación entre universidad y centros tecnológicos resulta esencial. En Asturias, esta visión se ha materializado en la colaboración entre CTIC Centro Tecnológico y la Universidad de Oviedo, a través de la Cátedra CTIC para la Transformación Digital. Siete años después de su creación, esta alianza se ha convertido en un instrumento estable y estratégico para impulsar investigación, desarrollo de capacidades y transferencia de conocimiento en áreas clave del desarrollo tecnológico regional.

La Cátedra nació con la vocación de integrar capacidades. Por un lado, la especialización de CTIC en tecnologías digitales emergentes y en su aplicación práctica en proyectos de innovación; por otro, el potencial científico de la Universidad de Oviedo y sus grupos de investigación. La sinergia entre ambas instituciones ha permitido avanzar y ser punteros en áreas como la inteligencia artificial, los espacios de datos, las tecnologías de Internet, la ciberseguridad y, de manera muy notable, la computación cuántica y de altas prestaciones.

El trabajo conjunto, en equipo con investigadores de la Universidad de Oviedo, ha sido especialmente relevante a lo largo de estos años. Con el grupo de investigación QHPC (Quantum and High Performance Computing), la Cátedra ha contribuido al avance en computación cuántica, una línea de especialización emergente en la que CTIC mantiene una fuerte apuesta. Con el grupo ICOM (Ingeniería de Computadores), la colaboración se ha orientado al diseño de soluciones de inteligencia artificial distribuida mediante paradigmas como el cloud y el edge computing. La interacción con el grupo SMIOT (Sistemas Multimedia e Internet de las Cosas) ha reforzado el desarrollo de tecnologías web, IoT y estándares de interoperabilidad.

CTIC y la Universidad de Oviedo fortalecen su capacidad conjunta para abordar líneas estratégicas de investigación

Estándares web

La colaboración entre CTIC y la Universidad de Oviedo también ha tenido un reflejo especialmente significativo en el ámbito de los estándares web, gracias al papel de CTIC como Oficina Hispana del W3C. Esta vinculación ha permitido que investigadores de la Universidad, especialmente del área de Web Semántica, participen de forma activa y continuada en grupos de trabajo internacionales del Consorcio. Su contribución, integrada de manera natural en los equipos de CTIC, ha reforzado la presencia académica asturiana en debates globales sobre interoperabilidad, ontologías, datos abiertos y tecnologías web avanzadas.

Asimismo, la Cátedra ha favorecido la cooperación con grupos como MOMA (Modelización Matemática Aplicada), fundamental en el análisis de datos complejos, la simulación de procesos y el desarrollo de la inteligencia artificial; o el CUIDA (Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua), cuyo enfoque en ingeniería hidráulica permite explorar aplicaciones digitales en la gestión del agua, el territorio y los sistemas ambientales. Estas colaboraciones, sostenidas en el tiempo, han permitido integrar conocimiento científico avanzado en los proyectos de innovación aplicada de CTIC, y han reforzado la capacidad de ambas instituciones para concurrir a programas nacionales y europeos.

El trabajo conjunto de ambas entidades ha impulsado líneas estratégicas en inteligencia artificial, IoT, datos y computación avanzada

Impacto en la formación

Junto con la actividad investigadora, la Cátedra ha tenido un impacto decisivo en la formación. Decenas de estudiantes han participado en más de 10.000 horas de prácticas curriculares y extracurriculares desarrolladas en CTIC, donde han podido trabajar junto a equipos de alto nivel de especialización en tecnologías de frontera. Quince de estos estudiantes han desarrollado su trabajo fin de estudios de grado o máster vinculado a estas prácticas, y dos de ellos han continuado sus estudios de doctorado mediante la realización de tesis industriales. Estos programas han contribuido a mejorar la empleabilidad de los alumnos y alumnas, y a generar un flujo continuo de talento especializado, imprescindible para el desarrollo tecnológico de Asturias. La integración de estudiantes en proyectos vinculados con inteligencia artificial, ingeniería de datos, identidad digital, tecnologías inmersivas, ciberseguridad, arquitecturas blockchain o infraestructuras cloud, entre otros, ha permitido cualificar perfiles profesionales altamente demandados en la región.

El convenio refuerza el compromiso de ambas entidades con el desarrollo tecnológico del territorio

Sensibilización y divulgación tecnológica

A este esfuerzo formativo se suma el papel de la Cátedra en la sensibilización y divulgación tecnológica. Las actividades desarrolladas durante estos siete años han contribuido a reforzar la cultura digital en la comunidad universitaria y en el entorno empresarial, promoviendo la adopción de tecnologías emergentes y la comprensión de su impacto en la competitividad. Este trabajo sistemático ha permitido que cada vez más grupos de investigación de la Universidad y más unidades técnicas de CTIC identifiquen espacios comunes para desarrollar proyectos conjuntos.

El actual convenio de Cátedra se extiende hasta octubre de 2026 y, actualmente, se está trabajando en el desarrollo de uno nuevo que extienda su vigencia, al menos, por otros cuatro años más, confirmando la solidez de esta alianza y su importancia estratégica para el territorio. Asturias se encuentra en un momento clave para alinearse con las prioridades de la Unión Europea en inteligencia artificial, datos, ciberseguridad, digitalización industrial o tecnologías cuánticas. La cooperación entre CTIC y la Universidad de Oviedo posiciona a la región en condiciones óptimas para concurrir a convocatorias competitivas y desarrollar proyectos conjuntos de gran impacto.

La Cátedra CTIC para la Transformación Digital se ha consolidado, en definitiva, como un ejemplo de colaboración institucional capaz de unir formación, investigación y aplicación tecnológica. Su contribución ha sido determinante para avanzar hacia un ecosistema digital cohesionado, orientado al futuro y con capacidad para generar valor económico y social.

El trabajo realizado en el marco de esta Cátedra demuestra que la unión entre ciencia y tecnología no solo es posible, sino imprescindible para afrontar los desafíos que la transformación digital plantea a Asturias.

Pablo Coca, Director General de CTIC «CTIC mantiene un firme compromiso con la formación de talento. La Cátedra nos ha permitido conectar a los estudiantes con proyectos de innovación de impacto tangible y, al mismo tiempo, acercar la visión académica a los retos reales del sector tecnológico».

Marta Tamargo, Subdirectora General de CTIC "Las personas son el mayor activo de una organización. La Cátedra actúa como puente esencial para el desarrollo y cualificación de los estudiantes en el ecosistema tecnológico, ofreciéndoles oportunidades reales de crecimiento profesional".

Fidel Díez, Director de I+D de CTIC "La colaboración con la Universidad de Oviedo amplía nuestra capacidad científica y nos permite abordar retos tecnológicos de mayor envergadura. La Cátedra es un espacio estable para diseñar y madurar proyectos que requieren excelencia investigadora y experiencia técnica".