Casi 600 médicos se forman en gestión ética de datos y herramientas de IA

La tecnología evoluciona, la medicina avanza y ese indisociable maridaje ha llevado al Colegio de Médicos de Asturias a promover un Curso de Competencias Digitales para sus colegiados en el que están participando 600 facultativos de la región. "Los médicos que están formándose en competencias digitales representan a un total de 51 especialidades distintas, lo que refleja el carácter transversal y el interés generalizado de la profesión médica por adquirir estas destrezas", subraya la organización profesional.

El objetivo de esta formación se centra en "mejorar las competencias digitales del colectivo médico ante los nuevos retos asistenciales, tecnológicos y sociales", destaca el Colegio de Médicos de Asturias. A lo largo del curso, los participantes abordan epígrafes como el manejo de herramientas digitales en entornos clínicos, la inteligencia artificial (IA) aplicada a los distintos campos médicos, el uso de la IA en la asistencia y la docencia, la gestión ética de los datos sanitarios, el contacto con nuevas herramientas médicas o la comunicación y la investigación en contextos digitales.

Las especialidades con mayor número de participantes son Medicina Familiar y Comunitaria (184 inscritos) y Medicina General (85 inscritos), seguidas por áreas hospitalarias clave como Anestesiología y reanimación (28), Pediatría (23), Medicina Interna (21), Cirugía General y Aparato Digestivo (20) o Psiquiatría (17). "La edad de los participantes abarca desde los 25 hasta los 80 años, lo que evidencia el alcance intergeneracional del curso y el interés por adquirir competencias digitales en todas las etapas de la carrera médica", indica la entidad colegial.

El Curso de Competencias Digitales para Médicos es un programa formativo promovido a nivel estatal por Unión Profesional en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y cuenta con el respaldo de Red.es, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos NextGenerationEU. En el Principado, la iniciativa está siendo coordinada por el Colegio de Médicos.

A finales del pasado noviembre, con 565 médicos inscritos, Asturias ocupaba la cuarta posición nacional en número total de médicos inscritos al curso. A juicio de los responsable del Colegio, estos datos evidencian que "el colectivo médico asturiano no sólo responde, sino que lidera en su compromiso con una medicina adaptada al presente y preparada para el futuro".

El curso continúa abierto y el itinerario formativo se prolongará hasta mayo de 2026, anuncia la corporación médica.

Profesionales en etapa de plenitud

Casi 8 de cada 10 médicos (77,4%) tienen entre 32 y 64 años, lo que los sitúa "en plena madurez profesional", enfatiza el Colegio de Médicos de Asturias. "Este es el grupo mayoritario y coincide con el tramo de edad más activo del ejercicio clínico, docente e investigador. Son los médicos que están liderando hoy el sistema sanitario", añade la corporación. Uno de cada diez inscritos tiene 31 años o menos, lo que indica "una participación de jóvenes que tiene margen de crecimiento". Una vez superada la OPE del Sespa de finales de noviembre, "es previsible el aumento de inscritos en esta franja". Del total de inscritos, 346 son mujeres (61%) y 221 son hombres (39%). Esta diferencia se mantiene en los distintos tramos de edad, con especial protagonismo femenino en los grupos más jóvenes y en franjas de plena actividad.