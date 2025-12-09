Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 9 de diciembre de 2025

Oviedo

Víctor Sánchez diserta sobre «Rigoletto»

Víctor Sánchez, catedrático de Musicología de la Universidad Complutense, especialista en la obra de Verdi, hablará, a las 19.00 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) sobre «Rigoletto», cuarto título de la temporada de Ópera de Oviedo. Le presentará Adolfo Domingo, responsable de Publicaciones de Ópera de Oviedo. Tras la disertación, la alumna del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias, Paula Palencia, su profesor de saxofón, Guillermo Rodríguez Palacio y el profesor Marcos Suárez al piano, interpretarán la «Fantasía sobre Rigoletto» de Franz Doppler en versión de 2 saxofones y piano.

Concierto Navidad

a Escuela Municipal de Música de Oviedo ofrecerá, a las 18.15 horas, su tradicional concierto de Navidad en la Sala Polivalente del Auditorio Príncipe Felipe. El acto forma parte de la programación especial del curso 2025-2026 con la que la Escuela conmemora 30 años de actividad.

Dos Ajolotes

La Asociación Artística Dos Ajolotes acoge la exposición colectiva de navidad en el número 1 de la calle Pozos. La muestra cuenta con obras de unos, aproximadamente, veinticinco artistas, que ofrecen técnicas de lo más variadas, desde fotografía a pintura sobre lienzo, cianotipias y acuarelas, entre otras. La exposición colectiva permanecerá abierta un mes, del 30 de noviembre al 30 de diciembre. El horario de apertura de los domingos es de 12 a 14 horas mientras que los jueves y viernes será de 19 a 21 horas.

Chillida

La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el día 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

De 17.00 a 20.00 horas, jornada de puertas abiertas en la sede del colectivo, en la calle Desfiladero de los Arrudos. Además, puede visitarse el belén monumental «Las Carolinas» en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén «Una aldea asturiana» en Los Fresnos, en el horario del centro comercial.

Música Guiada

A las 19.30 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, Susana Gudín (soprano y narración); Ella Esipovich (piano) y Alexandra Pichurina (flauta travesera), ofrecerán un concierto en el marco del ciclo «Música Guiada».

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, se proyectará el documental «Mr. Nobody Against Putin», de David Borenstein y Pasha Talankin. A la misma hora, Arantza Margolles ofrecerá la conferencia «Cuando la nuestra cuidá honró a la ciencia. La historia del monumentu a Fleming en Xixón». Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, el historiador y divulgador Francisco García Campa ofrecerá la conferencia «Un mapa convulso: los conflictos que están cambiando el mundo».

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Dani García de la Cuesta ofrecerá la conferencia «Iconografía musical nel Románicu Astur». La actividad es una colaboración entre el Ateneo Obrero de Gijón y Ástura.

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar una conversación sobre el libro «Juan Carlos I. Reconciliación». Participarán en ella Jerónimo Granda, Pilar Sánchez Vicente y Enrique del Teso.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Escuela de Comercio

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar una exposición por el 65.º aniversario de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se puede ver la exposición «La mirada de Tofiño», de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Espacio Astragal

Del 26 de noviembre al 11 de diciembrese podrá visitar la exposición «EnClave Verde», desarrollada en el colegio de Educación Especial de Castiello. Los horarios son de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Será en el Espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Galería Llamazares

Hasta el 12 de diciembre se podrá visitar la expocisión «No me cuentes cuentos», de Estefanía Martín Sáenz. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Cine en el Niemeyer

El Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés proyecta la película “La vida de Chuck”, del director Mike Flanagan, basada en un relato de Stephen King. La sesión comienza a las 20.15 horas. La entrada tiene un precio de 3 euros y puede adquirirse en la taquilla del recinto o a través de las webs teatropalaciovaldes.es y unientradas.es.

Navidad en Avilés

El Recinto «NAvilés», Ciudad de la Navidad’, ubicado en la Pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, Casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y una carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La Casa de Papá Noel abrirá de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita.

«Mariscal dialoga con Miranda», ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero , Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas._Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Salade Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA,» organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Cine en Mieres

En el marco del ciclo Laboral Cinemateca Ambulante, Mieres acoge hoy la proyección de la película «La gran ambición» de Andrea Segre. Será a las 19.30 horas, en elauditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo. La película narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera política.

Cine en Langreo

El cine Felgueroso de Sama será escenario hoy de la proyección de la película «¿Dónde está la casa de mi amigo?», de Abbas Kiasrostami. Serán dentro del ciclo organizado por «Sala Ocura», a las 19.00 horas.

Siguen las jornadas gastronómicas de la Fabada en La Felguera

Prosiguen las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera (Langreo). Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán diariamente este plato, hasta el día 14 de diciembre.

Jornadas culinarias de la matanza en el concejo de Caso

Siete restaurantes del concejo de Caso ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza: sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero. Todo ello por 30 euros.

«Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Recogida de alimentos en Laviana

El Ayuntamiento de Laviana se ha unido a la campaña del Banco de Alimentos de Asturias, que cada año impulsa una gran recogida de alimentos antes de la Navidad. Tal y como indican, los alimentos y productos que más se necesitan son aceite, alimentos infantiles, leche, conservas, legumbres y en general, cualquier otro tipo de producto no perecedero. La entrega de los alimentos puede realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en la Pola. Su horario es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Además, los jueves abre por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego (horario de noviembre a febrero)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, entre las 11.00 y las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición «Cardumen» muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal los martes, en la plaza del Ayuntamiento de 8.00 a 14.00 ­horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). La entrada cuesta 5 euros.