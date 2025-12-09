Asturias inicia cuatro días de huelga médica, la mayor desde 2012

Asturias vive desde hoy martes y hasta el viernes una huelga de médicos, la más larga en la región desde 2012. Unos 3.800 facultativos de centros públicos y concertados están llamados a este paro de cuatro días de ámbito nacional y que emerge como protesta, principalmente, contra el Ministerio de Sanidad.

Los facultativos esgrimen un largo elenco de demandas, entre las que destacan dos. Por una parte, un estatuto profesional propio, y diferenciado de todos los demás trabajadores sanitarios, que reconozca el "plus de responsabilidad" y de protagonismo de los médicos en la atención sanitaria cotidiana. Por otra, la supresión de las largas guardias, particularmente las de 24 horas, exigencia con más peso entre los médicos jóvenes, quienes puntualizan que estas jornadas "no cuentan como tiempo trabajado de cara a la jubilación pero sí tributan IRPF, y además están pagadas por debajo de la hora ordinaria".

El paro afecta a toda la red de hospitales y centros de salud. El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) pronostica "un seguimiento alto a juzgar por el ambiente que percibimos", y advierte de que en esas cuatro jornadas se suspenderán en Asturias "decenas de intervenciones quirúrgicas y centenares de consultas". José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, pronostica que la huelga "afectará más" a las áreas sanitarias de Oviedo, Gijón y Avilés, y de manera especial en servicios como Radiología, Anestesia, Cirugía General, Traumatología, Oftalmología, Digestivo o Neumología.

Anulada la actividad de tardes

Un factor digno de mención es que, en estos cuatro días, quedan suprimidos los programas de consultas y cirugías que se realizan por las tardes para reducir las listas de espera. Esta circunstancia acentúa aún más el vaticinio de que los datos de demoras experimentarán un empeoramiento considerable de aquí a finales de este año.

Además del SIMPA, en Asturias están operando la denominada Plataforma Médicos del Sespa –con una presencia preponderante de profesionales jóvenes– y el colectivo nacional Médicos Unidos por sus Derechos (MUD). Esta última organización tiene como delegada en Asturias a Helena González, médica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Se espera un alto seguimiento de la huelga en todos los centros, tanto hospitales como de Atención Primaria. Los médicos asturianos estamos muy movilizados y concienciados, es lo que llevamos meses trabajando y transmitiendo", enfatiza la doctora González.

Tanto el SIMPA como MUD critican los servicios mínimos "abusivos" impuestos por el Servicio de Salud del Principado (Sespa). La Administración sostiene que, "en el señalamiento de los servicios mínimos, especialmente en los puntos, unidades o servicios ‘críticos’ (...), se han señalado servicios mínimos más elevados (...), pues de lo contrario se podría poner en grave riesgo vital la salud de los pacientes".

En el ámbito de Atención Primaria, el Sespa ha tenido en cuenta "la dispersión de los puntos asistenciales y la dotación de los mismos, así como los consultorios unipersonales". Y en el caso del servicio de atención continuada (atención a las urgencias fuera del horario ordinario), "se han tenido que señalar unos servicios mínimos del cien por cien, pues de otro modo no podría prestarse la atención continuada durante la huelga y muchos consultorios tendrían que cerrarse impidiendo a los pacientes el acceso a un servicio esencial", argumenta el Principado.

Demandas de los médicos

José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA: "Queremos una clasificación profesional adecuada a capacitación y responsabilidad; la modificación del régimen de guardias; y, lo más importante, una representación laboral que permita que negociemos nuestros asuntos. Si tan diferentes somos, queremos un estatuto propio médico y facultativo, y negociarlo nosotros". Helena González, delegada en Asturias de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD): "El problema principal son las guardias de 24 horas. Y, en Atención Primaria, la principal queja se centra en cupos abusivos de hasta 2.000 pacientes por médico con consultas forzadas de 40-50 pacientes".