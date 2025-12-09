Las causas del gran apagón informático de Asturias, que afectó a toda la red sanitaria (en plena huelga), al 112 y a la Administración

La gran avería informática que hoy lunes sufre Asturias tiene un gran calado. Ha afectado a toda la red sanitaria, y también a servicios tan esenciales como el 112, el edificio Calatrava de Oviedo o el complejo administrativo del Principado EASMU, en la zona ovetense de Llamaquique.

La red está "recuperada", han asegurado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la Vicepresidencia del Principado. Según esta misma fuente, el apagón se debe a que "ha habido una incidencia con la línea de una compañía y ha sido necesario activar líneas de respaldo".

Desde hace unos minutos, "el sistema se ha recuperado y se va activando de forma progresiva, empezando por los centros críticos", indica Vicepresdencia.

Primer día de huelga médica

Como ha informado este periódico desede A la huelga médica que Asturias vive desde hoy hasta el martes, acaba de sumarse una avería informática de calado. A estas horas, los centros de salud de la región no pueden consultar las historias clínicas de los pacientes ni hacer una receta.

“Lo que se ha caído es el centro de datos del Principado, es decir, afecta no solamente a Primaria y a su sistema ECAP, sino también a los hospitales”, han señalado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes médicas.

“El correo electrónico corporativo viene y va”, indica un facultativo del HUCA. “Junto con la huelga, caos informático”, indica un profesional de Atención Primaria. "Huelga más avería, tormenta perfecta", concluye otro médico.

“Se ha colgado el programa de atención al paciente y no podemos trabajar”, han confirmado profesionales de Avilés.

A falta de programa informático, los médicos "hemos tirado de apuntar en un papel, de forma manual", según fuentes consultadas por este periódico.

La huelga más larga desde 2012

Asturias vive desde hoy y hasta el viernes una huelga de médicos, la más larga en la región desde 2012. Unos 3.800 facultativos de centros públicos y concertados están llamados a este paro de cuatro días de ámbito nacional convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

El paro ya se deja notar la falta de profesionales en las consultas, aunque el seguimiento es desigual, según los centros de salud consultados de Avilés. En Llano Ponte, por ejemplo, el seguimiento es “mínimo” mientras que La Magdalena están “a mínimos”.

La movilización tiene como objetivo protestar contra el Ministerio de Sanidad, y en concreto contra la reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que impulsa. Sin embargo, los efectos prácticos de la movilización incidirán sobre las políticas que despliegan los gobiernos autonómicos, que son los depositarios de las competencias en gestión sanitaria.

Los facultativos esgrimen un largo elenco de demandas, entre las que destacan dos. Por una parte, un estatuto profesional propio, y diferenciado de todos los demás trabajadores sanitarios, que reconozca el “plus de responsabilidad” y de protagonismo de los médicos en la atención sanitaria cotidiana. Por otra, la supresión de las largas guardias, particularmente las de 24 horas, exigencia con más peso entre los médicos jóvenes, quienes puntualizan que estas jornadas “no cuentan como tiempo trabajado de cara a la jubilación, pero sí tributan IRPF, y además están pagadas por debajo de la hora ordinaria”.