Aviso urgente del servicio de emergencias: el teléfono del 112 sufre incidencias en plena alerta por viento

Aviso urgente del servicio de emergencias: se están registrando problemas en la recepción de llamadas al teléfono del 1-1-2. Una incidencia que coincide, no solo con la huelga de médicos que comienza hoy en todo el Principado sino también con un fuerte viento que mantiene en aviso naranja a la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa donde ya se han registrado rachas de viento de 100 kilómetros por hora.

Según explican, algunos usuarios podrían estar sufriendo problemas para comunicarse con el servicio y recomiendan insistir en el intento de llamada en caso de emergencia.

Mientras se trabaja en resolver esta incidencia, se recuerda a la ciudadanía que también pueden contactar directamente con los números de la Guardia Civil (062) y de la Policía Nacional (091).