Barbón, en Madrid para reivindicar la figura de Pablo Iglesias

El PSOE y UGT reivindicaron este martes la figura de su fundador, Pablo Iglesias Posse, en el centenario de su fallecimiento y pusieron en valor la lucha por la igualdad y los avances sociales en un momento delicado para el partido, marcado por el caso de supuesto acoso sexual del exdirigente Paco Salazar y la investigación judicial a sus dos últimos secretarios de Organización.

Este martes al mediodía se celebró un homenaje en el cementerio civil de la Almudena (Madrid), al que acudió Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la FSA, junto a otras autoridades del partido, como Óscar López, ministro de Transformación Digital. En el acto intervino María Luisa Carcedo, asturiana, exministra de Sanidad y actual presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, que recordó unas palabras de Antonio Machado.

"La voz de Pablo Iglesias tiene el timbre de la verdad humana. Promovió la constitución del PSOE y de la Unión General de Trabajadores, con un programa máximo que podemos resumir así: pretendía una sociedad sin clases sociales, justa, compuesta por hombres y mujeres libres, honrados e inteligentes", indicó Carcedo.

En el acto también recordaron a Pablo Iglesias, además del ministro Óscar López, Miguel Ángel Neila, secretario de Organización de UGT Madrid; Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid; Rebeca Torró Soler, secretaria de Organización del PSOE; y Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.