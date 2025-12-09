Barbón, en Madrid para reivindicar la figura de Pablo Iglesias
"Pretendía una sociedad sin clases sociales", destaca la asturiana María Luisa Carcedo en un homenaje con importantes figuras del partido
El PSOE y UGT reivindicaron este martes la figura de su fundador, Pablo Iglesias Posse, en el centenario de su fallecimiento y pusieron en valor la lucha por la igualdad y los avances sociales en un momento delicado para el partido, marcado por el caso de supuesto acoso sexual del exdirigente Paco Salazar y la investigación judicial a sus dos últimos secretarios de Organización.
Este martes al mediodía se celebró un homenaje en el cementerio civil de la Almudena (Madrid), al que acudió Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la FSA, junto a otras autoridades del partido, como Óscar López, ministro de Transformación Digital. En el acto intervino María Luisa Carcedo, asturiana, exministra de Sanidad y actual presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, que recordó unas palabras de Antonio Machado.
"La voz de Pablo Iglesias tiene el timbre de la verdad humana. Promovió la constitución del PSOE y de la Unión General de Trabajadores, con un programa máximo que podemos resumir así: pretendía una sociedad sin clases sociales, justa, compuesta por hombres y mujeres libres, honrados e inteligentes", indicó Carcedo.
En el acto también recordaron a Pablo Iglesias, además del ministro Óscar López, Miguel Ángel Neila, secretario de Organización de UGT Madrid; Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid; Rebeca Torró Soler, secretaria de Organización del PSOE; y Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Isabel San Sebastián no es admitida en el restaurante de José Andrés en Nueva York: 'Tienes el local más pijo de NYC
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Fallece Marisa Lacera, cofundadora del grupo de limpieza Lacera, el tercer mayor empleador privado de Asturias
- La localidad quirosana de Aciera se supera a sí misma otro año más: ninguna casa sin luces en el pueblo más navideño del mundo