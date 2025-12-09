La batalla del Huerna no decae: el Principado ya ha solicitado la revisión de oficio de la prórroga del peaje

El Gobierno de Asturias ha dado un paso fundamental en su batalla para lograr la supresión del peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha anunciado este martes que ya han solicitado oficialmente al Gobierno de España la revisión de oficio de la prórroga del pago en la autopista, ampliado hasta 2050 por el Real Decreto 302/2000.

Esta iniciativa constituye la una de las primeras medida administrativas dentro de la batería de actuaciones previstas en el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras y “pone el reloj a contar”. “Hay una parte de nuestra estrategia que, evidentemente, no se va a hacer pública, pero ya se ha realizado un primer trabajo con apoyo externo lo que ha permitido registrar hace días la revisión de oficio”, ha explicado ante las preguntas del diputado de Foro, Adrián Pumares.

La revisión de oficio es un mecanismo que permite a la Administración revisar y anular, si procede, sus propias decisiones cuando resultan ilegales o irregulares. Puede aplicarse aunque la decisión ya sea firme, es decir, aunque ya no sea posible recurrirla por las vías ordinarias. Su objetivo es garantizar que la Administración cumpla siempre la ley y proteja el interés público, incluso después de que la decisión se haya adoptado.

La acción cuenta, además, con el respaldo del Consejo Consultivo. En un informe solicitado por el Principado confirma la existencia de vicios sustanciales y señala que la vía adecuada para restaurar la legalidad es la revisión de oficio o, en su caso, la acción directa de nulidad ya emprendida. Esta tiene carácter de acto administrativo y supone un paso previo necesario para, en su caso, acudir a los tribunales.

El consejero Alejandro Calvo ha hecho el anuncio en el marco de la comisión parlamentaria en la que está presentando sus presupuestos para 2026.

Bonificaciones que no llegan

La revisión de oficio de la prórroga es una de las acciones en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, pero no la única. Uno de los objetivos del Gobierno del Principado es lograr la bonificación total del peaje hasta que se culminen todos los procesos judiciales y administrativos. Hasta ahora, los descuentos aplicados hasta ahora por el Gobierno Central no están teniendo una gran repercusión. Solo llegan al 18 por ciento de los conductores de turismos.

En el año 2024 se registraron 387.728 recorridos con rebajas, lo que supone un 14,57% del total de tránsitos, que superan los 2,6 millones. En lo que va de 2025, ese porcentaje ha subido hasta el 22,36%, con 464.778 viajes bonificados y una estimación de tránsitos que supera los dos millones hasta el mes de septiembre.