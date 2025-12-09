"Sin colapsos" en los hospitales, citas "reprogramadas" y una sensación desigual entre los pacientes: así se vivió la huelga de médicos en Asturias

Esta información ha sido elaborada por R. Agudín (Oviedo) / D. Taneva (Gijón) / M. Mancisidor (Avilés) / D. Orihuela (Langreo) / T. Cascudo (Cangas del Narcea)

Esperas más largas de lo habitual, muchas consultas vacías y pacientes cruzando los dedos para ser atendidos. La primera jornada de la huelga de médicos para protestar con el estatuto marco del Gobierno central se dejó notar este martes en todos los hospitales y centros de salud de Asturias, aunque con diferente intensidad. "Esperaremos, no queda otra, aunque no hay colapsos", decían muchos usuarios, a las puertas.

Los médicos del área sanitaria de Avilés cumplieron on la primera jornada de huelga que comenzó con un "apagón" del sistema informático. Los servicios mínimos funcionaron con normalidad, y bien. Así lo confirmaron algunos pacientes que a lo largo de la mañana recibieron asistencia. "Me han tratado muy bien, han sido muy amables conmigo, como siempre. No noté que había huelga", decía una paciente. Casi al tiempo, Sheila Celestino y Rocío Gutiérrez abandonaban el centro de salud de Llano Ponte: "Veníamos con cita y nos han atendido sin problema".

Emilia Suárez, a las puertas del Hospital de Cabueñes de Gijón. / Marcos León

Algunos pacientes se quejaban de "más esperas de lo habitual" y otros de la imposibilidad de contactar con sus centros de salud por teléfono. "He llamado diez veces y no me han cogido el teléfono así que vengo en persona a ver si tengo suerte", manifestaba un usuario. En la mayoría de los centros de salud del área, se trabajó con el personal de mínimos. El resto de médicos hicieron huelga. A esto se sumó la falta de profesionales por permisos o bajas sin relación con la huelga del sector.

En el Hospital San Agustín, estaban funcionado los quirófanos con normalidad. También se mantenía la actividad de hospitalización. Donde más se apreció la huelga de médicos fue en consultas externas, según fuentes consultadas: "Algunos pacientes se enteraron de un cambio en la fecha de su consulta en la misma sala de espera". Para hoy, está convocada una concentración a la puerta de todos los centros sanitarios, a mediodía.

Rocío Gutiérrez y Sheila Celestino salen del centro de salud de Llano Ponte, en Avilés. / Miki López

Con apoyo a las reivindicaciones de los médicos. Así vivió este martes el centro de salud de La Lila (Oviedo) la jornada de huelga, con suspensión de consultas en algunos servicios. Entre las áreas sin personal estuvo Digestivo, Neurología, Endocrino y Urología. Muchos de los doctores informaron, previamente, que iban a hacer parón y los pacientes fueron informados hace días para que no acudiesen a la consulta. Además, el personal sanitario les reprogramó la cita. Por su parte, otras especialidades funcionaron con total normalidad. Una de ellas, Oftalmología. Adelaida Peláez tenía antes de media mañana una revisión de la vista y recibió la misma "buena atención de siempre". Tampoco padeció retrasos para entrar en la consulta. "No sabíamos nada de la huelga, pero apoyamos a los médicos en sus reivindicaciones porque los pacientes no queremos esperar largos periodos de tiempo para que nos atiendan", explicaba su acompañante, Eduardo Alonso, a la salida de las instalaciones pasadas las once de mañana.

María José Flórez es médica jubilada desde hace tres años. Su nieto, de diez meses, tenía una revisión rutinaria con el pediatra y la enfermera. "Atendieron en hora", decía. "Sabíamos que había huelga y no esperamos más tiempo que otros días para ser atendidos", indicaba para, a renglón seguido, apoyar a sus compañeros. Cuenta que, desde la pandemia, los problemas se han multiplicado con más cartillas por médico. "La situación cada vez está peor en la atención primaria y conozco casos de ginecólogos que tienen que hacer cesáreas después de llevar un montón de horas trabajadas y con todas las circunstancias que pueden pasar en un turno en los hospitales", indicaba.

Usuarios en el centro de salud de La Lila, en Oviedo, durante la huelga médica. / Luisma Murias

Los langreanos no notaron "casi nada" la huelga de médicos que arrancó este martes en Asturias. Al menos los que acudieron durante la mañana al Centro de Salud de Sama. Las citas se atendieron "con absoluta normalidad" y no hubo inconvenientes para los pacientes. "Tenía cita y me atendieron normal", explicaba Constantino Iglesias tras salir de la consulta. Llegó a su hora y tan solo tuvo que esperar cinco minutos para ser atendido, "algo normal en cualquier centro de salud", explicaba.

Lo mismo apuntaba José María Iglesias. Tenía cita con su médico a las 12.26 horas y dos minutos después ya estaba fuera de la consulta. "Todo normal", aseguraba. Reconocía que "no vengo muy a menudo al médico y no sé lo que es lo habitual pero en mi caso ha sido todo perfecto, vine a la hora y mi médico habitual me despachó sin ningún problema".

Era la tónica general de todos los que tenían consulta este primer día de huelga de facultativos. Los que acudieron al médico, a Enfermería o a otras especialidades como Fisioterapia, fueron atendidos sin ninguna incidencia. Otros ya habían sido remitidos días antes para otras jornadas. "No pedimos nada del otro mundo, solo unas condiciones laborales dignas para poder hacer bien nuestro trabajo", decía la doctora Helena González, adjunta de primer año en el servicio de Digestivo, y una de las participantes en la concentración celebrada este mediodía a las puertas del hospital Carmen y Severo Ochoa, en Cangas del Narcea. También en el centro de referencia del Noroccidente, el hospital de Jarrio (Coaña), hubo concentración.

Esta joven profesional pone el acento en la obligatoriedad de realizar guardias de 24 horas y en la existencia de unas agendas demasiado cargadas. "Son condiciones que yo desconocía antes de estudiar Medicina. En mi caso, no hago demasiadas guardias, pero hay compañeros con seis o siete al mes. Haces la guardia, que son horas fantasma, que no computan para la jubilación y después solo tienes un descanso de un día. Son condiciones duras", explicaba.

Constantino Iglesias, junto al centro de salud de Sama, en Langreo. / David Orihuela

Estos problemas se acentúan en hospitales comarcales como el del Suroccidente donde el personal es escaso. "Aquí no podemos prescindir de nadie", precisaba. En este sentido, explicaba que, atendiendo a los números, se puede pensar que la huelga en Cangas tuvo baja incidencia. Sin embargo, añade que "al tener plantillas reducidas, casi todos somos servicios mínimos". Así que la mayor parte de los facultativos asistieron al trabajo, aunque se ocuparon de hacer una labor de concienciación para explicar su situación a los pacientes. "La mayoría nos entienden y desconocían nuestra situación", apuntaba esta doctora que compagina la atención en Cangas con el HUCA. Mientras algunos usuarios notaban demoras y denunciaban saturación, otros aseguraban que "todo funciona igual". Los médicos de Urgencias no registraban cambios, aunque el SIMPA habla de un seguimiento "muy alto" en los grandes servicios.

El Hospital de Cabueñes vivió también este martes una jornada marcada por la huelga sanitaria, con una sensación desigual entre los pacientes, según el servicio al que acudían. Mientras algunos usuarios aseguraban sufrir demoras y esperas prolongadas, otros afirmaban que "todo va como siempre", en una mañana en la que los servicios mínimos –en muchos casos del 100 %– condicionaron el impacto de la convocatoria. La usuaria Emilia Suárez Álvarez era contundente: "Esto está fastidiado. Y en los ambulatorios igual. Claro que se nota la huelga", lamentaba. Aseguraba que la situación afecta, sobre todo, a las personas mayores: "Trabajo con mayores y es horroroso. Están esperando pruebas y se ponen histéricos".

Una experiencia totalmente distinta vivieron Adrián Dos Santos y Verónica Díaz, que acudieron para realizarse una ecografía. "La verdad que bien. No notamos nada raro", indicaban. Su prueba estaba fijada para las 9.30 y terminaron entrando una hora después: "Tardan un poco más en llamar, pero nada más", señalaban. Ambos reconocieron que ni siquiera sabían que había huelga: "No teníamos idea. No se nota nada".