Consumidores lo confirma: el gasto de casi 800 euros que van a tener que desembolsar los asturianos en las próximas semanas

El gasto medio por persona en hábitos de consumo navideño sumará este año 796 euros, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios que sitúa en primer lugar los regalos (con un promedio de gasto de 370 euros), las cenas (132 euros) y los viajes (117 euros).

Esta encuesta, realizada a 2.000 personas entre los 18 y 74 años, también revela que el 52 % de los entrevistados considera que terminará gastando más de lo previsto y eso que un 29 % confiesa que intentará retrasar la compra de parte de los regalos a enero con el fin de aprovechar las rebajas. También un 40 % de los encuestados anticipa sufrir un cierto nivel estrés ante la compra de regalos.

Respecto a la partida promedio que se llevan los regalos (370 euros), los presentes para la noche de Reyes ascienden a unos 192 euros mientras que los de Nochebuena suman unos 178. Además de las partidas asociadas a las clásicas cenas navideñas y a los viajes, los encuestados sitúan el gasto en lotería en el cuarto lugar con 73 euros de media, seguido de la decoración del hogar con unos 31 euros por persona.

En lo que se refiere a las compras de regalos, internet se mantiene como el canal prioritario para el 37 % de los encuestados, frente al 29 % que prefiere comprar en tiendas físicas. El resto de los consumidores combina ambos tipos de comercios.

Preguntados por las salidas navideñas que tienen previstas, la más habitual es quedar con amigos y familiares no convivientes para comer o cenar juntos, al menos para el 84 % de los encuestados. También son comunes los paseos por algún mercadillo navideño (70 %), las salidas para disfrutar en directo de la cabalgata de Reyes (61 %) o para ver el encendido de las luces de Navidad (55 %). Curiosamente, según la OCU, este año la intención de salir de casa es en general superior al año pasado, aunque no deja de ser una proyección de expectativas.

De cara a las Navidades, la OCU recomiende hacer listas de regalos y, en el caso de que se vaya a visitar un comercio físico, anticiparse todo lo posible para evitar aglomeraciones, además de preguntar siempre por la política de devolución.

Y no solo eso, la industria del dulce prevé facturar hasta un 4% más en esta Navidad respecto a la del año anterior, unas previsiones "positivas" pese a que materias primas como el cacao y los huevos se han encarecido, sin que el sector haya repercutido esta alza al consumidor al tratarse de una campaña planificada desde hace meses.

Así lo ha asegurado a Efeagro el secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno, que ha detallado que las previsiones para esta campaña navideña apuntan a un crecimiento en línea con la registrada el año pasado.

Según los datos de Produlce, el consumo en España de turrones y mazapanes durante este periodo representa aproximadamente el 80% del total, con 290 millones de euros registrados en 2024.

"En el sector somos razonablemente optimistas, ya que, pese al contexto de contención del gasto por parte de los consumidores, sigue habiendo un fuerte vínculo emocional con los dulces navideños y su papel en las celebraciones familiares", ha precisado.

Todo apunta a que el consumo se mantendrá "sólido", especialmente dentro del hogar, donde se concentran los momentos más tradicionales de disfrute en estas fechas, ha previsto la asociación.

Incremento de precios

El sector llega al final de un año marcado por el incremento en el coste de materias primas como el cacao, que aunque este 2025 ha registrado unas bajadas respecto al 2024, su coste sigue siendo elevado, con unos 5.018,96 dólares por tonelada de media.

Otro de los productos que se ha encarecido y que se encuentra entre los ingredientes de muchos dulces de Navidad es el huevo.