Despedida en Oviedo a Marisa Santiago, el alma discreta de Lacera: "Tuvo una vida profesional plena"
"Gracias por tu tiempo, compañía y dedicación", afirman los hijos de la cofundadora del grupo de limpieza, fallecida a los 97 años
"La vida de Marisa fue de una longevidad extraordinaria y, además, una vida plena de actividad empresarial y profesional". Con estas palabras resumía este martes el párroco de la iglesia ovetense de San Francisco de Asís, Juan José Tuñón, la fecunda biografía de Maria Luisa (Marisa) Santiago de la Fuente, cofundadora de la empresa asturiana de limpieza y servicio de mantenimiento Lacera, fallecida el pasado viernes a los 97 años. Familiares, amigos y empresarios han asistido su funeral.
En 1962, Santiago, de origen vallisoletano, puso en marcha en Mieres junto a su marido, Juan de la Cera (fallecido en 2013), un modesto negocio de limpieza, trasladándose en 1963 a Oviedo. Gracias a una serie de contratos, la empresa fue creciendo y diversificándose hasta dar empleo a más de 6.000 personas en toda España, de las cuales más de 2.000 están en Asturias, convirtiéndose así en el tercer mayor empleador privado de la región.
En la homilía, Tuñón destacó que Santiago "ha podido mirar atrás a todo su recorrido con satisfacción y paz", y rezó por que la fallecida se situara entre los bienaventurados, "los sencillos y humildes, los que buscan la paz".
Marián de la Cera, una de los ochos hijos del matrimonio formado por "don Juan" (como llamaban en la empresa al fundador) y Marisa, pronunció al final de la ceremonia unas palabras de agradecimiento a su madre: "Gracias, Mamá, por tu tiempo, compañía y dedicación". También recordó "los maravillosos veranos en Salinas".
Tras el funeral, la urna cineraria de Marisa Santiago fue introducida en un nicho del columbario del templo ovetense, donde también reposan los restos de su esposo.
Al funeral acudieron el CEO de Lacera, Marcos Suárez; su director general, Alejandro Blanco; y empresarios como Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Paula Rodríguez (Cafento), Celestino González (Goncesco), Jorge Suárez (Impulso) o Begoña Fernández Vaciero (Vaciero).
Suscríbete para seguir leyendo
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Isabel San Sebastián no es admitida en el restaurante de José Andrés en Nueva York: 'Tienes el local más pijo de NYC
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Fallece Marisa Lacera, cofundadora del grupo de limpieza Lacera, el tercer mayor empleador privado de Asturias
- La localidad quirosana de Aciera se supera a sí misma otro año más: ninguna casa sin luces en el pueblo más navideño del mundo