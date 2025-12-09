Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Despedida en Oviedo a Marisa Santiago, el alma discreta de Lacera: "Tuvo una vida profesional plena"

"Gracias por tu tiempo, compañía y dedicación", afirman los hijos de la cofundadora del grupo de limpieza, fallecida a los 97 años

En la primera fila, familiares ante la urna cineraria de Marisa Santiago, este martes en el funeral celebrado en la iglesia de San Francisco de Asís, en Oviedo. | MARIO CANTELI

En la primera fila, familiares ante la urna cineraria de Marisa Santiago, este martes en el funeral celebrado en la iglesia de San Francisco de Asís, en Oviedo. | MARIO CANTELI

Yago González

Yago González

Oviedo

"La vida de Marisa fue de una longevidad extraordinaria y, además, una vida plena de actividad empresarial y profesional". Con estas palabras resumía este martes el párroco de la iglesia ovetense de San Francisco de Asís, Juan José Tuñón, la fecunda biografía de Maria Luisa (Marisa) Santiago de la Fuente, cofundadora de la empresa asturiana de limpieza y servicio de mantenimiento Lacera, fallecida el pasado viernes a los 97 años. Familiares, amigos y empresarios han asistido su funeral.

En 1962, Santiago, de origen vallisoletano, puso en marcha en Mieres junto a su marido, Juan de la Cera (fallecido en 2013), un modesto negocio de limpieza, trasladándose en 1963 a Oviedo. Gracias a una serie de contratos, la empresa fue creciendo y diversificándose hasta dar empleo a más de 6.000 personas en toda España, de las cuales más de 2.000 están en Asturias, convirtiéndose así en el tercer mayor empleador privado de la región.

En la homilía, Tuñón destacó que Santiago "ha podido mirar atrás a todo su recorrido con satisfacción y paz", y rezó por que la fallecida se situara entre los bienaventurados, "los sencillos y humildes, los que buscan la paz".

Marián de la Cera, una de los ochos hijos del matrimonio formado por "don Juan" (como llamaban en la empresa al fundador) y Marisa, pronunció al final de la ceremonia unas palabras de agradecimiento a su madre: "Gracias, Mamá, por tu tiempo, compañía y dedicación". También recordó "los maravillosos veranos en Salinas".

Tras el funeral, la urna cineraria de Marisa Santiago fue introducida en un nicho del columbario del templo ovetense, donde también reposan los restos de su esposo.

Al funeral acudieron el CEO de Lacera, Marcos Suárez; su director general, Alejandro Blanco; y empresarios como Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Paula Rodríguez (Cafento), Celestino González (Goncesco), Jorge Suárez (Impulso) o Begoña Fernández Vaciero (Vaciero).

Despedida en Oviedo a Marisa Santiago, el alma discreta de Lacera: "Tuvo una vida profesional plena"

Esta es la subida salarial de la que disfrutarán los trabajadores del Principado en la nómina de este mes

El coste de la carne asturiana se dispara por la compra "a precios astronómicos" de terneros desde países musulmanes: "Tienen una calidad envidiable que todo el mundo quiere"

Disparidad sobre el seguimiento de la huelga de médicos en Asturias: el 60% según los sindicatos; el 11% según el Sespa

Tiempo loco en Asturias: rachas de viento de 134 km/h, las segundas más alta de España, y más calor que en Sevilla, con máximas de 21 grados

Barbón, en Madrid para reivindicar la figura de Pablo Iglesias

