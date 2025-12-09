El HUCA producirá fármacos radioactivos para diagnosticar y tratar el cáncer

Las terapias de cáncer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se disponen a entrar en una nueva fase con la producción de radiofármacos, un material radiactivo que se aplica al diagnóstico y al tratamiento de tumores, principalmente, y de otras enfermedades. El complejo sanitario ovetense contará con un ciclotrón, un equipo de alta tecnología que fabrica isótopos radiactivos de vida muy corta y capaces de atacar de forma selectiva las células enfermas.

El equipo de medicina nuclear permitirá "tratar patologías prevalentes, como cáncer o enfermedades neurodegenerativas, de una manera más personalizada y precisa", explicó ayer a este periódico Noelia Martín Fernández, responsable de la Unidad de Radiofarmacia del HUCA.

Los presupuestos de la Consejería de Salud de 2026 destinan a este proyecto 3,2 millones de euros. La puesta en marcha del ciclotrón requerirá, al menos, tres años de preparación y tendrá, además, un enfoque investigador, lo que aporta un factor novedoso a nivel nacional. Exigirá, entre otros requisitos, la obtención de "autorizaciones estrictas" por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

"La medicina nuclear avanza significativamente en los últimos años y en Asturias no podemos permanecer al margen de esta realidad", subrayó la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, quien añadió que esta nueva tecnología "nos permitirá acortar los tiempos de espera, mejorar la seguridad y fortalecer al sistema sanitario regional en la medida en que se deja de depender de proveedores externos". En el momento actual, los tratamientos de medicina nuclear del HUCA se nutren de proveedores privados de otras regiones. En ocasiones, los pacientes han de ser derivados a otras comunidades autónomas para la realización de determinadas pruebas y tratamientos. "Este proyecto permitirá crear un sistema autosuficiente en Asturias", enfatiza Noelia Martín.

De rodar las cosas según lo previsto, el panorama futuro no sólo permitirá autoabastecimiento, sino exportación. La capacidad de producción de un ciclotrón, en términos de monodosis para pacientes, "está muy por encima de la demanda actual y futura en el Principado", detalla la responsable de la Unidad de Radiofarmacia. Con una sola síntesis diaria, esta tecnología podría producir la cantidad de fármaco suficiente para atender a 150 pacientes diarios, y este tipo de equipos permiten realizar más de una síntesis al día. En consecuencia, "estaríamos en disposición de abastecer a otras comunidades autónomas que no dispongan de esta tecnología si las autoridades sanitarias lo consideran oportuno".

Entender el funcionamiento de un ciclotrón significa introducirse en las entrañas de la física y la química. Consiste en un acelerador de partículas que genera diferentes isótopos radiactivos. Pero este material no puede utilizarse directamente en medicina, sino los isótopos tras su producción. Para que resulten útiles es necesario unirlos a moléculas capaces de dirigirse de manera selectiva a las células enfermas. La combinación de isótopo y molécula da lugar a los denominados radiofármacos. Por este motivo, "el proyecto no se limita a la instalación de un ciclotrón en el HUCA, sino que incluye también la puesta en marcha de los laboratorios necesarios para la síntesis, purificación y control de calidad de estos radiofármacos", señala Noelia Martín.

Las insuficiencias respiratorias avanzadas se tratarán en el domicilio

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha puesto en marcha un novedoso programa de atención domiciliaria para personas con insuficiencia respiratoria avanzada, una medida que supone "un avance significativo en la calidad de la asistencia, dado que facilita el acceso a los tratamientos y mejora la calidad de vida de los pacientes más frágiles del servicio de Neumología", destaca la Consejería de Salud.

El objetivo del programa se centra en "acercar la atención especializada al domicilio y reducir desplazamientos que para muchas personas resultan muy complicados", indica la Consejería. Asimismo, se pretende "garantizar la continuidad asistencial y evitar descompensaciones clínicas que a menudo derivan en visitas a los servicios de urgencias o ingresos hospitalarios".

El servicio domiciliario aporta ventajas directas para las personas que lo reciben. En concreto, favorece un seguimiento estrecho mediante telemetría de los dispositivos respiratorios, aporta un registro de los parámetros avanzados en el domicilio –como la medición de saturación de oxígeno y dióxido de carbono en sangre–, facilita la detección precoz de descompensaciones y posibilita la adaptación y optimización de nuevas terapias sin necesidad de desplazamiento. Todo esto incide en la calidad de vida de los pacientes, que logran una disminución drástica de desplazamientos al hospital, cuentan con mayor seguridad y confort y reciben una atención personalizada.

La iniciativa depende de la sección de neumología del sueño, función pulmonar y ventilación no invasiva, que dirige el doctor Ramón Fernández, del Área de Gestión del Pulmón, y se lleva a cabo en colaboración con VitalAire, empresa responsable de las terapias respiratorias domiciliarias.