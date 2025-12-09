Ignacio Villaverde destaca la estabilidad institucional tras aprobarse el presupuesto de la Universidad de Oviedo, con un incremento de 17 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado hoy su presupuesto para 2026, aumentándolo en casi un 7% con respecto al de 2025. Para el próximo año, la institución asturiana contrará con 271,3 millones de euros, 17 millones más que el ejercicio anterior. La mayor parte del aumento procede de las transferencias corrientes y del impulso a la insvestigación, que dispondrá de 36,1 millones de euros, casi cinco más que el año anterior.

El presupuesto incluye además 4,2 millones de euros para abonar en enero los atrasos retributivos al personal de la institución con cuantías que irán desde los 200 hasta los 2.000 euros anuales, y que fueron pactados por los sindicatos y el Principado la semana pasada.

Financiación

El Principado de Asturias aporta 209 millones, el 77% del total, de los que 187 millones pertenecen al modelo de financiación que garantiza la cobertura completa de las nóminas. El rector, Ignacio Villaverde, destacó que estas cuentas consolidan "la estabilidad institucional y refuerzan las líneas prioritarias: investigación, calidad docente, fortalecimiento de campus, digitalización, internacionalización y sostenibilidad".

En el acto de presentación, Villaverde estuvo acompañado del hasta ahora gerente de la intitución, José Antonio Díaz Lago, que subrayó el papel central de la financiación autonómica. "Es la fuente de financiación más importante de estos presupuestos y garantiza la cobertura total del personal", explicó Díaz Lago.

Las cuentas destinan 3,9 millones de euros a exenciones de matrícula, un millón más que en 2025, y 2,3 millones adicionales para complementos retributivos del Principado para el Personal Docente e Investigador.

El Vicerrectorado de Investigación aumenta su dotación hasta representar el 13,3% del presupuesto, con un crecimiento del 15,8% respecto al año anterior. El Plan Propio de Investigación alcanza los 2 millones, un 40% más de cuantía base.

El capítulo de infraestructuras suma 21,6 millones (7,9% del presupuesto), destancando la adecuación y traslado del edificio de la calle Independencia (612.000 euros) a los que se le sumarían otros 561.000 euros para los traslados a la Escuela Politéctina de Mieres. También contemplan 795.284 euros para el acondicionamiento de la Facultad de Medicina y 448.000 más para mejoras de seguridad y salud.

Nuevo modelo de financiación

También se aprobó un nuevo modelo de financiación, considerado "clave" para los próximos años. El sistema incorpora criterios de equidad, transparencia, estabilidad y autonomía, y garantiza una dotación mínima para todas las unidades.

El modelo introduce indicadores de actividad sin generar desigualdades, refuerza la financiación para prácticas, laboratorios y desdobles docentes, y establece un marco plurianual que permitirá una mejor planificación. Según el rector Villaverde, este cambio supone “un avance hacia un sistema más coherente, objetivo y orientado a la mejora continua”.

Despedida del Gerente

Tras la presentación, Villaverde quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento al que hasta ahora fue el gerente de la Univerisdad, José Antonio Díaz Lago. "Le debemos mucho a Díaz Lago, como este modelo de financiación plurianual y el impulso a nuevas políticas de subvención", destacó Villaverde. Díaz Lago, por su parte, aseguró estar "muy agradecido por haber podido formar parte de la institución".

En cuanto a la llegada de la nueva gerente, Emma Ramos, el Rector quiso destacar que se trata de "una gran profesional", aunque advirtió que aún queda un escalón más: "La sustitución debe hacerse con conformidad del Consejo Social".