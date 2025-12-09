Primera estimación del seguimiento de la huelga de médicos en Asturias: "El 60% de los que pueden hacerla", calcula el SIMPA

Las primeras valoraciones del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) cifran el seguimiento de la huelga de facultativos de cuatro días que empieza hoy en aproximadamente un 60%.

“Hablamos de un 60% de los que pueden ponerse en huelga porque no han sido designados servicios mínimos”, ha matizado a LA NUEVA ESPAÑA José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA.

En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), las primeras estimaciones hablan de un apoyo “algo superior al 60%”. Según Vidal, “hay servicios hospitalarios que han hecho contrahuelgas muy imaginativas, con agendas superaligeradas, que invitan a ir al hospital a descansar, e incluso con muchas consultas telefónicas”.

El secretario general del SIMPA enfatiza que “todo el mundo debe conocer las leyes y saber que un servicio mínimo no puede hacer el trabajo que deja un huelguista”.

Por lo demás, “en los hospitales hay un ambiente tranquilo, sin grandes incidencias”, indica José Antonio Vidal.

Estatuto propio y suprimir las guardias de 24 horas

Los facultativos esgrimen un largo elenco de demandas, entre las que destacan dos. Por una parte, un estatuto profesional propio, y diferenciado de todos los demás trabajadores sanitarios, que reconozca el “plus de responsabilidad” y de protagonismo de los médicos en la atención sanitaria cotidiana. Por otra, la supresión de las largas guardias, particularmente las de 24 horas, exigencia con más peso entre los médicos jóvenes, quienes puntualizan que estas jornadas “no cuentan como tiempo trabajado de cara a la jubilación pero sí tributan IRPF, y además están pagadas por debajo de la hora ordinaria”.

Convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), los paros afectan a toda la red de hospitales y centros de salud.

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) había pronosticado “un seguimiento alto a juzgar por el ambiente que percibimos”, y advierte de que en esas cuatro jornadas se suspenderán en Asturias “decenas de intervenciones quirúrgicas y centenares de consultas”.

Tanto el SIMPA como la delegación en Asturias del colectivo nacional Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) han denunciado que los servicios mínimos son “abusivos”.