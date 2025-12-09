El profesor asturiano Mario Suárez Porras gana dos premios internacionales de fotografía tras retratar aves del Neotrópico

Mario Suárez Porras, profesor de Primaria en el colegio Dulce Nombre de Jesús (Dominicas) de Oviedo, ha sido reconocido con dos prestigiosos premios internacionales de fotografía, consolidando una trayectoria que ya alcanza el centenar de galardones en certámenes de todo el mundo.

El primero de los reconocimientos llegó desde el festival NaturaJazz, celebrado recientemente en Tenerife, donde el asturiano fue uno de los diez premiados entre cientos de participantes. Cada fotógrafo debía presentar un conjunto de cien imágenes de temática libre, y Suárez Porras optó por una colección centrada en retratos de aves del Neotrópico, fruto de dos viajes realizados a Colombia y Panamá. "El año pasado estuve en Colombia y me impresionó su fauna, así que este año aproveché para hacer un viaje por Panamá, entre los dos conseguí hacer una colección que fue la que decidí presentar al certamen", explica Suárez Porras.

Joyas del neotrópico / Mario Suárez Porras

Dos de estas fotografías (una de ellas acompaña esta información) fueron seleccionadas para incorporarse al archivo histórico del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) y se proyectaron durante las actuaciones musicales del festival. "Fue muy especial ver mis imágenes mientras tocaban los músicos", reconoce el docente.

Ese mismo fin de semana, Suárez Porras recibió otra noticia muy importante para él: había sido premiado en el concurso fotográfico Birdo, celebrado en Budapest. "Me hizo especial ilusión, porque era la primera vez que participaba y conseguí nada menos que tres premios", explica.

El fotógrafo obtuvo un segundo premio, un tercer premio y una mención de honor, distinciones que refuerzan su posición como uno de los fotógrafos españoles más reconocidos en el ámbito de la naturaleza.

Joyas del neotrópico / Mario Suárez Porras

Con este nuevo éxito, el profesor alcanza los 100 premios internacionales, una cifra que simboliza décadas de dedicación a su gran pasión: las aves. "Siempre me han gustado los pájaros, desde niño. Es una afición que heredé de mi padre y también influida por Félix Rodríguez de la Fuente", comenta con humor.

Además de su labor docente y fotográfica, Suárez Porras es presidente de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Asturias (AFONA), desde donde impulsa actividades formativas y divulgativas. En el aula, procura transmitir a su alumnado la curiosidad por la biodiversidad y el respeto por el medio natural. "Intento que descubran la belleza del mundo que nos rodea; la fotografía es una herramienta perfecta para ello", afirma el profesor, convencido del papel que estas disciplinas pueden desempeñar en la educación.

BIRDO The look / Mario Suárez Porras

Su talento detrás del objetivo ha convertido a Suárez Porras en un referente para muchos jóvenes fotógrafos. El docente asegura que seguirá viajando y aprendiendo para capturar nuevas especies, siempre con la intención de mostrar "la extraordinaria diversidad que aún tenemos la responsabilidad de conservar".