Salud amplía una semana la vacunación contra la gripe en horario de tarde: los centros que estarán abiertos

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) alarga una semana más la campaña de vacunación frente a la gripe en horario de tarde y sin necesidad de cita previa. Treinta centros sanitarios distribuidos por todas las áreas administrarán la vacuna de 16.00 a 20.00 horas hasta el viernes.

El objetivo es “facilitar la inmunización de los grupos más vulnerables o con mayor exposición laboral: personas de 60 y más años, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunodepresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios”.

Hasta el momento, Salud ha administrado 249.713 dosis y ha superado el 55% de cobertura en la población mayor de 64 años, con 165.730 personas inmunizadas. En el grupo de 60 y más años, han recibido la profilaxis 176.391 personas, lo que representa el 46,58 % del total.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 14 de octubre, también se ha administrado la vacuna a 9.707 menores de 5 años (51,37%), 2.522 mujeres embarazadas, 7.033 profesionales sanitarios y 9.805 personas mayores residentes en centros.

La incidencia de la gripe en la región tendrá su pico de cara a la Navidad. Hace tan solo unos días, la consejera Concepción Saavedra informaba que la incidencia se había duplicado, pasando de 37,4 casos por cada 100.000 habitantes a 63,4 en una semana.

El calendario de vacunaciones en horario de tarde para esta semana. / LNE

El Principado insiste en que las vacunas son “seguras y eficaces, y constituyen la mejor herramienta para prevenir una enfermedad que puede causar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, niños y niñas y quienes padecen patologías crónicas”.

Asimismo, recomiendan el uso de mascarilla en espacios cerrados —particularmente en centros sanitarios, residencias de mayores y transporte público— a todas las personas que presenten síntomas como tos, estornudos o congestión nasal.