Esta es la subida salarial de la que disfrutarán los trabajadores del Principado en la nómina de este mes

El Gobierno regional aprobó este martes, en una reunión telemática extraordinaria, el acuerdo por el que se fijan las retribuciones para este año de cerca de 49.000 trabajadores. El personal de la administración del Principado disfrutará de una subida salarial del 2,5 por ciento.

Este incremento se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024, que ya incorporaban el aumento adicional y consolidable del 0,5% aprobado el año pasado. El alza tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025 y el abono de todos los atrasos correspondientes a este ejercicio se efectuará en la nómina de este mes.

El coste estimado de esta iniciativa ronda los 61 millones, cifra que refleja “el importante esfuerzo del Ejecutivo autonómico para mantener el poder adquisitivo del personal al servicio de la Administración pública”.

“El Gobierno del Principado reconoce así su labor, esencial para el funcionamiento de los servicios públicos y para la atención a la ciudadanía, al tiempo que avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la negociación colectiva del sector público”, dicen desde el Ejecutivo.

La medida se ajusta a los límites en materia retributiva que establece la normativa básica estatal y al acuerdo marco suscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y Comisiones Obreras. para el período 2025-2028, que fija la subida máxima de los sueldos. El real decreto ley que da cobertura legal a esta decisión se publicó el 3 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este ajuste también da cumplimiento a lo previsto en la ley de presupuestos del Principado para este año, que remite a los porcentajes máximos autorizados a nivel estatal para actualizar las retribuciones.