Tiempo loco en Asturias: rachas de viento de 134 km/h, las segundas más alta de España, y más calor que en Sevilla, con máximas de 21 grados

La región está este martes en alerta naranja y amarilla por vendaval y el 112 ha mandado un aviso especial a la población para cierren ventanas y puertas

Temporal de viento y lluvia en Luanco

Temporal de viento y lluvia en Luanco / Luisma Murias

Alejandra Carreño

El tiempo está loco en Asturias y en media España. Tan pronto hace frío como hace calor. Y estos días toca mucho bochorno y mucho viento. Este martes, el Principado ha registrado la segunda racha de viento más alta del país: 134 kilómetros por hora en Vega de Urriellu, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, a las 15.30 horas. Tan solo ha sido superado por Cabaña Verónica, también en los Picos, pero en la vertiente cántabra, donde se ha registrado una racha de 137 km/h.

De igual forma, Asturias figura este martes en los primeros puestos de temperaturas con máximas de más de 21 grados, superiores a las registradas por ejemplo en Sevilla. Salas y Colunga son los dos concejos que se sitúan arriba del todo de la tabla con una temperatura de 21,2 grados. Le siguen Cabo Busto (21,1), Cabrales (20,8) y Gijón (20,6). Las mínimas, por supuesto, son elevadas para la época del año: 3 grados en Pajares.

Alerta de la Aemet y de Emergencias

A consecuencia del fuerte viento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja y amarilla en los concejos del litoral oriental de la región (de Gozón a Ribadedeva) y de la Cordillera y los Picos de Europa (de Somiedo a Peñamellera Baja).

Ante ello, y como ya pasó en otras dos ocasiones en noviembre, el 112 de Asturias ha lanzado un aviso especial a la población. El mensaje es el siguiente: "En su vivienda, cierre puertas y ventanas y retire todos los objetos que puedan caer a la calle. En el exterior, aléjese de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse. En el campo o la montaña, evita subir a lugares altos o expuestos al viento. En la carretera, extrema las precauciones por posibles obstáculos en la vía".

Noticias relacionadas y más

El tiempo para el miércoles

Mañana, miércoles, los termómetros ya bajarán algo, situándose las máximas en torno a los 15 grados y ya no hay alertas. Este es el pronóstico de la Aemet: "Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros para quedar con intervalos nubosos y poco nubosos. Probables brumas y nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y dispersas, más probables y frecuentes en la mitad oriental, que remitirán por la tarde. Temperaturas en descenso, que puede ser localmente notable en el interior. Las mínimas se producirán al final del día. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Cordillera. En el litoral, vientos flojos de componente oeste que tenderán a variables. En el interior, vientos flojos variables que tenderán a sur al final del día".

TEMAS

