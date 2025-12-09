Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de "Ilegales", antes de fallecer: "Quiero borrar esta parte de mi vida"

Jorge Martínez siempre vivió por y para la música. Por y para la guitarra. Y por eso sus últimas semanas, en las que la enfermedad le obligó a dejar los escenarios, fueron especialmente duras para el líder de "Ilegales", quien es ya una leyenda que pervivirá por siempre en la historia del rock en español.

Su hermano Juan, que lidera la banda "Los Ruidos", ha querido relatar sus últimos instantes antes de la muerte. "Se nos fue Jorjón hoy a las 10.15 de la mañana. Sus últimas palabras fueron: 'Quiero borrar está parte de mi vida'... Al esfumarse toda posibilidad de curación", ha relatado el hermano del fallecido en la cuenta de redes sociales de "Los Ruidos".

Unas palabras que dejan claro la dureza que supuso para un artista tan vital y activo como Jorge Martínez su lucha contra el cáncer. Igualmente, expresa que se mantuvo rodeado de sus seres queridos. "Estuvo sedado cuatro días y mil veces le susurré mientras dormía lo mucho que lo quería", ha expresado Juan Martínez.

Jorge "Ilegal" será despedido este miércoles a las 5 de la tarde en el tanatorio Ciudad de Oviedo con una celebración de la palabra. A lo largo del día, numerosas personalidades del mundo de la música y de la cultura, al igual que de otros ámbitos, han manifestado su pesar por la muerte del músico y su admiración por el legado que deja.

La noticia, como era de esperar, ha sobrepasado las fronteras de Asturias, como lo hizo durante décadas -y lo seguirá haciendo- el legado musical de "Ilegales", banda que llevó su punk y su rock por toda España y Latinoamérica.

Programación especial en la TPA

En Asturias, la televisión autonómica ha preparado una emisión especial en memoria de Jorge Martínez. De este modo, RTPA "modifica su programación de esta noche para rendir homenaje in memoriam a Jorge Martínez", dado que "encarnó una forma radicalmente libre de entender la música, la palabra y la vida". Jorge y una guitarra, recuerdan desde RTPA", eran la misma cosa, un binomio inseparable que definieron un sonido, una actitud y un imaginario propios, reconocibles desde los primeros compases. Su obra desafió modas, censuras y convenciones, desde la coherencia y la diferencia". Programación especial

Como reconocimiento a su legado musical, la televisión autonómica asturiana emitirá en la noche de este martes "una programación especial que incluye la película documental 'Mi vida entre las hormigas', a las 23h30, una obra clave para comprender no solo la historia de 'Ilegales', sino la personalidad irrepetible de su líder, Jorge Ilegal. Y tras la película, la noche seguirá siendo de 'Ilegales' ('La noche de Ilegales')".