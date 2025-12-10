Arcelor extenderá el ERTE hasta 2029 por la caída del acero europeo

La dirección en España de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha propuesto a los representantes de los trabajadores extender durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que está vigente desde enero de este año y cuya expiración está prevista para el próximo día 31. El ERTE se debe a las dificultades que atraviesa la siderurgia en Europa, con caída de demanda y una fuerte competencia del acero barato asiático.

La compañía no vislumbra mejoras para el sector, ya que propone prorrogar el ERTE por "los importantes retos que se deben afrontar en los próximos años, debido a las incertidumbres y riesgos que atraviesa la siderurgia europea a corto y medio plazo, así como a la nueva configuración industrial que se producirá durante el próximo año, fundamentalmente en Asturias", según comunicaron los directivos de Arcelor en la mesa de negociación del ERTE, que ha reunido este miércoles de forma telemática.

La alusión a Asturias se refiere al arranque de la nueva acería eléctrica en la factoría de Veriña (Gijón), en la que la compañía ha invertido 213 millones de euros y que supondrá la eliminación de 70 puestos de trabajo por la automatización de tareas.

Pese a las dificultades mencionadas para justificar la extensión del ERTE, la empresa no contempla modificar sus actuales niveles de aplicación, esto es, los porcentajes de afectación y el número de trabajadores concernidos, al considerar que "son los adecuados para el actual nivel de actividad, a pesar de los incidentes industriales ocurridos en Asturias y Fos, que han supuesto una mayor aplicación en el conjunto de las plantas afectadas por el actual ERTE", según trasladaron fuentes sindicales participantes en la reunión. Asimismo, la empresa preservará las condiciones del ERTE, como el 90% del salario bruto o el 100% de pagas y vacaciones, entre otras.

Intervención en Bruselas

En este contexto, el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, defenderá hoy ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones el dictamen "Pacto sobre el acero", elaborado por el Gobierno de Asturias. Este será el último trámite antes de su aprobación definitiva por parte de la institución, que agrupa a 320 regiones y ciudades europeas, tras haber recibido el respaldo de la comisión correspondiente el pasado septiembre.

El dictamen subraya la necesidad de activar el mecanismo de ajuste en frontera, conocido como impuesto al carbono, como herramienta de defensa comercial.