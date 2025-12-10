Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se buscan los mejores platos con el queso asturiano que tanto vale para dulce como para salado

«El afuega'l pitu es fusión de olores y recuerdos», dice la presidenta de la DOP, Verónica Fernández

Foto de familia de la presentación del certamen en Oviedo: detrás, por la izquierda, Pepe Sariego, director del Certamen de afuega’l pitu; Fernando Álvarez, teniente alcalde de Santo Adriano; Maribel Méndez, alcaldesa de Las Regueras; Javier del Valle, secretario del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos; Begoña López, directora general de Agroalimentación; Marta Menéndez, alcaldesa de Candamo; Mónica Fernández, directora del sector primario y agroalimentación de Caja Rural; José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco; Montse Fernández, alcaldesa de Tineo; Javier Escobio, presidente del Círculo Gastronómico ; Verónica Álvarez, presidenta de la DOP Afuega’l Pitu; Gilberto Alonso; alcalde de Belmonte de Miranda; José Luis Trabanco, alcalde de Grado, y Sergio Hidalgo, alcalde de Salas; y delante, por la izquierda, la presentadora Graciela Oliveira; Fernando Delgado, cronista de Morcín; Mino García, alcalde de Morcín; Cristina González, vicepresidenta de la DOP; Roberto Álvarez, alcalde de Riosa; Miguel Sierra, de Sidrerías Tierra Astur, y José Ben Gradaille, concejal de Riosa.

Mariola Riera

Oviedo

Para dulce y para salado. Para el postre y para un primero o segundo plato. El afuega´l pitu es un queso que tiene múltiples variedades en la cocina y eso se quiere demostrar con el segundo Concurso de platos a base de un producto muy asturiano y también con mucha historia detrás.

«Es nuestro pequeño gran gigante», describió Verónica Fernández, presidenta de la denominación de origen protegida (DOP), durante la presentación del certamen, este miércoles, en la sede de Tierra Astur-Crivencar, en Oviedo. «El afuega’l pitu está en nuestro corazón y cocinas, es fusión de olores y recuerdos de la niñea, de la aldea», describió ante los asistentes, alcaldes y concejales de los 13 concejos –el famoso G-13– en los que se elabora o se podría elaborar geográficamente el queso, además de Begoña López, directora general de Agroalimentación.

Potencial

«El queso tiene gran potencial en gastronomía, y animamos a participar a todos los cocineros para que descubran lo bien que se adapta tanto a lo dulce como a lo salado», añadió la Presidenta de la DOP y elaboradora de Grado.

Los cocineros y establecimientos que quieran participar pueden inscribirse hasta el próximo 6 de enero en la página web de la denominación. El certamen incluye premios por 2.000 euros: 1.000 para el primero; 600, para el segundo; y 400 para el tercero. Habrá una semifinal de platos los días 8, 9 y 12 de enero, cuando el jurado visitará los establecimientos participantes para conocer su propuesta. De ahí saldrán los finalistas que se medirán el 15 de enero, en La Foz de Morcín. La entrega de premios será el 18 de enero coincidiendo con el Certamen de Afuega’l pitu

