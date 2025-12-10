Se buscan los mejores platos con el queso asturiano que tanto vale para dulce como para salado
«El afuega'l pitu es fusión de olores y recuerdos», dice la presidenta de la DOP, Verónica Fernández
Para dulce y para salado. Para el postre y para un primero o segundo plato. El afuega´l pitu es un queso que tiene múltiples variedades en la cocina y eso se quiere demostrar con el segundo Concurso de platos a base de un producto muy asturiano y también con mucha historia detrás.
«Es nuestro pequeño gran gigante», describió Verónica Fernández, presidenta de la denominación de origen protegida (DOP), durante la presentación del certamen, este miércoles, en la sede de Tierra Astur-Crivencar, en Oviedo. «El afuega’l pitu está en nuestro corazón y cocinas, es fusión de olores y recuerdos de la niñea, de la aldea», describió ante los asistentes, alcaldes y concejales de los 13 concejos –el famoso G-13– en los que se elabora o se podría elaborar geográficamente el queso, además de Begoña López, directora general de Agroalimentación.
Potencial
«El queso tiene gran potencial en gastronomía, y animamos a participar a todos los cocineros para que descubran lo bien que se adapta tanto a lo dulce como a lo salado», añadió la Presidenta de la DOP y elaboradora de Grado.
Los cocineros y establecimientos que quieran participar pueden inscribirse hasta el próximo 6 de enero en la página web de la denominación. El certamen incluye premios por 2.000 euros: 1.000 para el primero; 600, para el segundo; y 400 para el tercero. Habrá una semifinal de platos los días 8, 9 y 12 de enero, cuando el jurado visitará los establecimientos participantes para conocer su propuesta. De ahí saldrán los finalistas que se medirán el 15 de enero, en La Foz de Morcín. La entrega de premios será el 18 de enero coincidiendo con el Certamen de Afuega’l pitu
