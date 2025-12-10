Atención conductores asturianos: la región, a la cabeza con mayor proporción de víctimas mortales por este problema por el que muchos reconoce "no tener formación necesaria"

La meteorología adversa está detrás de un 14% de los siniestros de tráfico en España y, más concretamente, un 9,5% de los que han producido alguna víctima mortal, mientras el 90% de los conductores asegura que no ha recibido formación específica para desenvolverse en esas situaciones.

Esas son las principales conclusiones del estudio 'Cuidado, mal tiempo. Riesgos e influencia de la meteorología adversa en los accidentes de tráfico. (2014-2023)', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial con información de la base de datos 'Arena' de la Dirección General de Tráfico (DGT) y una encuesta realizada a 1.700 conductores mayores de 18 años.

El estudio, presentado este miércoles en una rueda de prensa telemática por la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, apunta que en el decenio entre 2014 y 2023 se produjeron alrededor de 134.000 siniestros viales con meteorología adversa (un 14% del total), ya sea por lluvia, viento, niebla, nieve o granizo.

Un total de 1.614 personas perdieron la vida en las carreteras españolas durante esos 10 años (un 9,5% del total), con el máximo en 2018 (243 víctimas mortales), que fue el segundo año más lluvioso en lo que va de siglo XXI.

Además, 7.978 personas tuvieron que ser hospitalizadas (1.030 de ellas en 2018) y otras 171.276 resultaron heridas leves sin necesidad de atención en un centro hospitalario (24.612 en 2018).

El 50% de las personas fallecidas perdieron la vida cuando había lluvia ligera sobre la carretera, pero los siniestros más letales son los que se producen con niebla intensa, cuya proporción más que duplica la de un siniestro convencional (un 3,2% del total).

Respecto a la tipología más común del siniestro con mal tiempo para la conducción, el 72% de los conductores implicados son hombres, con una edad media de 41 años, que circulaba durante el día (más del 70%), en viernes, de octubre a diciembre, en coche (53%) de unos 11 años y en carretera convencional.

La colisión frontolateral es la más frecuente en zonas urbanas, mientras que los alcances predominan en carretera. Los atropellos son los que presentan una mayor letalidad, con independencia del tipo de vía.

Las comunidades autónomas con mayor proporción de víctimas mortales en un siniestro vial con mal tiempo están ubicadas en el norte peninsular: Galicia (19,9%), Asturias (18,0%), Navarra (15,5%), País Vasco (14,8%), Cantabria (12,0%), Cataluña (11,8%), La Rioja (11,1%) y Castilla y León (10,3%).

Por debajo de la media nacional del 9,5% están Aragón y Baleares (9,1% en ambos territorios), Castilla-La Mancha (7,0%), Andalucía (6,9%), Extremadura (6,7%), Comunidad de Madrid (6,2%), Comunidad Valenciana (4,2%), Canarias (3,7%) y Murcia (2,8%). Es decir, mayoritariamente están en la mitad sur peninsular y los archipiélagos.

El tramo de carretera con más personas fallecidas en siniestros viales con condiciones meteorológicas adversas entre 2014 y 2023 es el que comprende los puntos kilométricos 0,1 y 17,0 de la B-10 (Barcelona), con 12 víctimas mortales.

Por detrás hay otros en la mencionada B-10 (kilómetros 6,6 a 16,0); la C-14 (105,8-139,5), en Lleida; la N-VI (69,1-78,0), en Segovia, y la AC-552 (26,3-47,6), en A Coruña.

Por otro lado, el estudio revela que el 90% de los conductores españoles afirman carecer de la formación necesaria para conducir con tiempo adverso. "Este es un tema peligroso sobre el que deberíamos tomar nota y tomar medidas", indicó Garre.

Además, el 73% de los conductores españoles han vivido situaciones de riesgo en carretera por la meteorología adversa.

La falta de visibilidad (44%) es el factor meteorológico que más peligro genera, seguida del 'aquaplaning' (25%). Un 38% de los conductores asegura experimentar ansiedad e inseguridad al volante cuando hay condiciones meteorológicas menos adecuadas por lluvia, viento, niebla, nieve o granizo.